이 대통령 "내부 분열하면 국익 못 지켜…여야, 힘 모아달라"

▲ 이재명 대통령이 15일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 "우리 내부가 분열하고 반목한다면 외풍에 맞서 국익을 지킬 수 없고, 애써 거둔 외교 성과조차도 물거품이 될 것"이라며 외교·안보 분야에 대한 초당적 협력을 당부했습니다.이 대통령은 청와대에서 주재한 수석보좌관회의 모두발언에서 "연초부터 중남미와 중동 등을 중심으로 세계정세가 소용돌이치고 있다"며 이같이 말했습니다.이어 최근 있었던 한중 및 한일 정상회담과 관련해 "주변국인 중국, 일본과 연이은 정상 외교를 통해 경제·문화 협력의 지평을 한층 넓히는 등 의미 있는 성과를 거뒀다"고 돌아봤습니다.그러면서 "국제 질서의 불확실성이 증폭될수록 역내의 평화와 안정이 필요하다"며 "갈등 속에서도 균형점을 찾고 호혜적인 접점을 늘려가는 지혜로운 실용외교가 어느 때보다 중요하다"고 설명했습니다.특히 이 대통령은 "지금은 국내 정치의 역할이 더없이 막중하다"고 강조했습니다.이 대통령은 "정부와 국회, 여야 모두는 주권자를 대리해서 국정을 책임지는 공동 주체"라며 "작은 차이를 넘어 국익 우선의 책임정치 정신을 발휘, 국민의 삶과 나라의 내일을 위한 길에 힘을 모아달라"고 말했습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)