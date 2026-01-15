뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"콘크리트 둔덕 설치 경위, 확인 못했다"…여야 질타

하정연 기자
작성 2026.01.15 17:20 수정 2026.01.15 17:43 조회수
PIP 닫기
<앵커>

오늘(15일) 국회에서는 여객기 참사 국정조사가 진행됐습니다. 여야 의원들은 가장 문제가 된 콘크리트 둔덕 설치 경위에 대해 거듭 따져 물었지만, 국토부 산하 조사위원회가 내놓은 답은 "확인할 수 없었다"였습니다.

하정연 기자입니다.

<기자>

무안공항 여객기 참사 진상규명을 위해 열린 국회 국정조사.

사고 현장에 설치된 콘크리트 둔덕이 누구의 지시로 어떤 이유에서 만들어졌는지를 두고 질의가 이어졌습니다.

[김동아/민주당 의원 : 콘크리트 둔덕이 필요하다는 누군가의 의사 결정은 있었을 거 아닙니까? 그런데 그 의사 결정을 누가 했는지 아무도 모른다?]

부산지방항공청장은 콘크리트 둔덕 설치가 부적절했다고 인정하면서도, 설치 경위는 확인하지 못했다고 답했습니다.

[이진철/국토교통부 부산지방항공청장 : (콘크리트 둔덕과 관련해) 어떤 논의로 누구와 어떤 논의들 오갔는지에 대한 자료가 남아있지 않다….]

여야 의원들은 이해할 수 없는 답변이라며 강하게 질타했습니다.

[김미애/국민의힘 의원 : 질의응답 과정을 보니까 마치 조롱하는 느낌을 받습니다.]

[김상욱/민주당 의원 : 상식적으로 생각했을 때는 당시 결재권자가 누구였는지 정도 자료는 확인할 수 있지 않을까….]

국토부 산하 항공철도사고조사위원회가 조사 과정에서 뚜렷한 근거 없이 조종사 과실 가능성을 시사했다는 논란도 도마에 올랐는데,

[김소희/국민의힘 의원 : 만약 콘크리트 둔덕이 없었으면 아마 그분들은 한국판 허드슨강의 기적을 만든 영웅이 되셨을 거예요. 그런데 그런 분들에게 사고 책임을 떠넘기려고….]

항철위 조사단장은 전달 과정에서 오해가 있었다며 공식 사과했습니다.

[이승열/항공철도사고조사위원회 조사단장 : 오해와 혼선을 드려가지고 있었던 부분은 사과를 드리겠습니다. 전달하는 와중에 오해가….]

국토부가 자료 제출을 회피하고 있다는 의원들의 지적에 국토부 장관은 자료를 제출하지 않는 공무원에 대해서는 직접 징계하겠다고 밝혔습니다.

(영상취재 : 신동환, 영상편집 : 박선수)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
하정연 기자 사진
하정연 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지