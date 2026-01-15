"콘크리트 둔덕 설치 경위, 확인 못했다"…여야 질타

<앵커>



오늘(15일) 국회에서는 여객기 참사 국정조사가 진행됐습니다. 여야 의원들은 가장 문제가 된 콘크리트 둔덕 설치 경위에 대해 거듭 따져 물었지만, 국토부 산하 조사위원회가 내놓은 답은 "확인할 수 없었다"였습니다.



하정연 기자입니다.



<기자>



무안공항 여객기 참사 진상규명을 위해 열린 국회 국정조사.



사고 현장에 설치된 콘크리트 둔덕이 누구의 지시로 어떤 이유에서 만들어졌는지를 두고 질의가 이어졌습니다.



[김동아/민주당 의원 : 콘크리트 둔덕이 필요하다는 누군가의 의사 결정은 있었을 거 아닙니까? 그런데 그 의사 결정을 누가 했는지 아무도 모른다?]



부산지방항공청장은 콘크리트 둔덕 설치가 부적절했다고 인정하면서도, 설치 경위는 확인하지 못했다고 답했습니다.



[이진철/국토교통부 부산지방항공청장 : (콘크리트 둔덕과 관련해) 어떤 논의로 누구와 어떤 논의들 오갔는지에 대한 자료가 남아있지 않다….]



여야 의원들은 이해할 수 없는 답변이라며 강하게 질타했습니다.



[김미애/국민의힘 의원 : 질의응답 과정을 보니까 마치 조롱하는 느낌을 받습니다.]



[김상욱/민주당 의원 : 상식적으로 생각했을 때는 당시 결재권자가 누구였는지 정도 자료는 확인할 수 있지 않을까….]



국토부 산하 항공철도사고조사위원회가 조사 과정에서 뚜렷한 근거 없이 조종사 과실 가능성을 시사했다는 논란도 도마에 올랐는데,



[김소희/국민의힘 의원 : 만약 콘크리트 둔덕이 없었으면 아마 그분들은 한국판 허드슨강의 기적을 만든 영웅이 되셨을 거예요. 그런데 그런 분들에게 사고 책임을 떠넘기려고….]



항철위 조사단장은 전달 과정에서 오해가 있었다며 공식 사과했습니다.



[이승열/항공철도사고조사위원회 조사단장 : 오해와 혼선을 드려가지고 있었던 부분은 사과를 드리겠습니다. 전달하는 와중에 오해가….]



국토부가 자료 제출을 회피하고 있다는 의원들의 지적에 국토부 장관은 자료를 제출하지 않는 공무원에 대해서는 직접 징계하겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 신동환, 영상편집 : 박선수)