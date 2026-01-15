일본 도쿄 시부야에 '오징어 게임' 체험 시설 상륙…내일 개장

세계적인 히트작이었던 한국 드라마 '오징어 게임'을 체험할 시설이 일본 도쿄 시부야에 들어섰습니다.



15일 니혼게이자이신문에 따르면 이 시설은 시부야에 있는 도큐부동산의 복합 시설 '시부야 후쿠라스'에 마련됐습니다.



오는 16일부터 7월 20일까지 도큐부동산과 넷플릭스 등이 공동으로 운영합니다.



이 시설에서는 드라마 속에 나온 '무궁화꽃이 피었습니다', '줄다리기' 등 6가지 게임을 직접 체험하게 됩니다.



또 성적에 따라 게임 점수도 받습니다.



게임 회차별 우승자는 특별실에서 음료 서비스를 받습니다.



주말과 공휴일을 기준으로 대학생 이상은 4천100엔(약 3만8천원), 초중고생은 3천500엔에 이용할 수 있다.



단체의 경우 8만엔에 20명까지 입장할 수 있습니다.



게임 시설에서는 일본 한정판 티셔츠, 스티커 등 오리지널 굿즈도 판매합니다.



오징어 게임 체험 시설은 2024년 10월부터 미국 뉴욕, 한국, 영국 런던 등 6곳에서 운영됐습니다.



뉴욕의 경우 한 달간 최대 2만명 이상이 방문하는 기록을 세웠습니다.



일본에 들어서는 것은 이번이 처음입니다.



도큐부동산 측은 시부야에 건물을 짓는 것에 머물지 않고 새로운 체험 가치를 제공해 지역 활성화에도 기여하겠다는 구상이라고 니혼게이자이는 설명했습니다.