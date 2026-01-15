'재외동포청' 서울 이전 논란에…인천시 "외교장관, '이전 없다' 약속"

▲ 더불어민주당 인천시당 재외동포청 이전 반대 기자회견

인천 송도국제도시에 있는 외교부 산하 재외동포청의 서울 이전 검토를 놓고 정치권과 지방자치단체를 중심으로 지역사회 반발이 커지고 있습니다.더불어민주당 인천시당은 오늘(15일) 인천시청에서 기자회견을 열고 "비싼 청사 임대료와 불편한 교통 등을 이유로 한 청사 이전 검토는 철회돼야 한다"고 촉구했습니다.민주당은 "2023년 6월 재외동포청이 인천에 둥지를 튼 것은 외교부의 뜻이 아니라 정책 수혜자인 세계 한인단체와 동포들이 빠르고 편리하게 모국과 연결되고 싶다며 인천을 지목했기 때문"이라고 설명했습니다.그러면서 "최근 김경협 재외동포청장의 '광화문 이전 검토' 발언은 750만 재외동포가 인천에 부여한 역사적 소명을 공무원의 출퇴근 편의와 맞바꾸려는 위험한 도박"이라고 강조했습니다.민주당 인천지역 국회의원과 지역위원장들은 기자회견에 앞서 송도에 위치한 재외동포청을 방문해 김 청장을 면담했습니다.이 자리에서 김 청장은 서울 이전을 보류하겠다는 입장을 민주당 인천시당에 전달한 것으로 알려졌습니다.인천시도 보도자료를 통해 재외동포청의 서울 이전 검토에 반대한다는 공식 입장을 밝혔다.시는 "재외동포청이 송도국제도시에서 개청한 것은 한인 최초의 이민이 1902년 인천에서 시작된 역사성과 인천국제공항을 통한 재외동포의 접근 편의성 등을 모두 고려한 결과"라고 강조했습니다.유정복 시장은 김 청장의 재외동포청 서울 이전 발언과 관련해 조현 외교부 장관에게 전화로 강력히 항의했으며, 조 장관으로부터 '재외동포청의 서울 이전은 없을 것'이라는 점을 약속받았다고 전했습니다.재외동포청은 재외동포 관련 정책과 사업을 총괄하는 외교부 소속 기관으로 최근 청사를 서울로 옮기는 방안을 검토 중인 것으로 전해져 지역사회의 반발을 불러왔습니다.(사진=연합뉴스)