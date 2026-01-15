뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'광주·전남 행정통합' 여론조사 결과는?…'찬성' 우위

SBS 뉴스
작성 2026.01.15 17:30 조회수
PIP 닫기
<앵커>

KBC는 최근 추진되는 광주·전남 행정통합을 지역민들은 어떻게 바라보고 있는지 여론조사를 실시했습니다. 조사 결과 광주·전남 행정통합을 찬성하는 의견이 반대 의견보다 2배 이상 많은 것으로 나타났습니다.

고우리 기자입니다.

<기자>

광주·전남 행정통합에 대해 어떻게 생각하는지 물었습니다.

찬성 52.5%, 반대 24.3%로 찬성 의견이 반대 의견을 크게 웃돌았습니다.

찬성 이유로는 경제적 효과에 대한 기대가 컸습니다.

지역경제에 도움이 될 수 있어서(35.4%)라는 답변이 가장 많았고, 재정·예산, 국비 등 재원 측면 이점(20.5%)이 뒤를 이었습니다.

또 행정·정책 통합으로 추진 효율이 높아질 수 있어서(16.7%)와 주민 편익이 높아질 수 있어서(13.8%), 대외적 위상이 높아질 수 있어서(11.1%) 순이었습니다.

행정통합에 대해 반대하는 이유로는 충분한 논의와 사회적 합의가 부족하다는 응답이 28.2%로 가장 많았습니다.

이어 실질적 효과가 크지 않을 것 같아서(21%), 지역 간 불균형이 심화될 수 있어서(19.9%), 지역 정체성·자치권이 약화될 수 있어서(18.5%),행정서비스 접근성과 질이 낮아질 수 있어서(10.8%) 등이었습니다.

광주·전남 행정통합에 대해 어느 정도 알고 있냐는 질문에는 대략적인 내용을 알고 있다는 응답이 41.2%로 가장 많았고, 들어본 적은 있지만, 잘 모른다는 응답이 38.1%로 뒤를 이었습니다.

자세히 알고 있다(10.3%)거나, 전혀 모른다(10.5%)는 응답도 10%를 넘었습니다.

이번 여론 조사는 KBC가 리서치뷰에 의뢰해 지난 12일과 13일에 진행됐습니다.

(영상취재 : 김학일 KBC)

KBC 고우리
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지