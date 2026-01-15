'빈손' 3자 회동…덴마크 "그린란드 병력 증강"

<앵커>



미국 워싱턴에서는 그린란드 문제를 놓고 미국과 덴마크 그린란드가 3자 회담을 열었는데, 이견만 확인하고 끝났습니다. 덴마크와 나토 회원국들은 그린란드에 병력을 증원하기 시작했습니다.



유덕기 기자가 전해드립니다.



<기자>



미국 트럼프 대통령이 연일 덴마크령 그린란드 확보를 주장하는 가운데, 미국 주도로 3자회담이 열렸습니다.



백악관에서 미국 밴스 부통령과 루비오 국무장관, 라스무센 덴마크 외무장관, 모츠펠트 그린란드 외무장관이 마주 앉았습니다.



하지만 그린란드 영유권을 둘러싼 근본적 이견은 좁혀지지 않았습니다.



[라르스 뢰케 라스무센/덴마크 외무장관 : 솔직하면서도 건설적인 대화를 나눴습니다. 논의는 그린란드의 장기적인 안보를 어떻게 보장할 것인지에 집중되었으며, 이 부분에서 우리는 여전히 견해차가 있습니다.]



[비비안 모츠펠트/그린란드 외무장관 : 모든 면에서 미국과 협력을 강화하는 것이 중요합니다. 하지만 그렇다고 해서 미국령이 되는 것을 원하는 것은 아닙니다.]



미국과 덴마크·그린란드는 이런 이견을 해소하기 위해 실무 그룹을 구성하는 데 합의했습니다.



트럼프 대통령은 국가 안보를 위해 그린란드가 필요하다는 주장을 반복했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 러시아나 중국이 그린란드를 점령하려고 할 때 덴마크는 아무것도 할 수 없지만, 우리는 뭐든지 할 수 있습니다.]



미국과 갈등이 이어지는 가운데 덴마크는 그린란드에 항공기와 선박 등 병력을 증강하기 시작했습니다.



동맹 활동을 통해 유럽과 북극지역 안보를 강화하기 위한 '북극의 인내 작전'이란 이름의 군사 훈련이 예정됐다는 겁니다.



이번 훈련은 사실상 나토회원국들의 대 미국 단체 무력시위라는 해석이 나오고 있는데, 스웨덴과 노르웨이 병력이 이미 파견됐고 독일과 프랑스 병력도 합류할 예정입니다.



