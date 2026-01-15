뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

태국 크레인 열차 덮쳐 32명 사망…"한국인 1명 포함"

곽상은 기자
작성 2026.01.15 17:09 조회수
PIP 닫기
<앵커>

태국의 한 공사장에서 대형 크레인이 무너지면서 달리던 열차를 덮쳐 최소 32명이 목숨을 잃었습니다. 사망자 가운데는 태국인 아내와 함께 탑승한 30대 한국인 남성도 포함돼 있는 것으로 파악됐습니다.

곽상은 기자입니다.

<기자>

열차에서 시커먼 연기가 뿜어져 나옵니다.

선로를 이탈해 넘어진 객차도 있습니다.

객차 안에 갇힌 생존자를 찾는 구조대원들의 움직임이 분주합니다.

사고가 난 곳은 태국의 고속철도 공사장.

대형 크레인이 무너지면서 그 아래 기존 선로를 달리던 세 량짜리 열차를 덮쳤습니다.

이 사고로 현재까지 열차 승객 32명이 숨지고 60명 넘게 다쳤습니다.

부상자 가운데 7명은 위중한 상태입니다.

사망자 가운데는 30대 한국인 남성도 포함됐는데, 아내와 함께 열차로 이동하던 중 화를 당한 것으로 알려졌습니다.

이 남성은 장기간 교제해 온 태국인 아내와 최근 혼인신고를 마친 상태였습니다.

주태국한국대사관은 유족에게 고인의 사망 사실을 알리고 영사 조력을 제공하고 있다고 밝혔습니다.

사고 열차는 승객 195명을 태우고 수도 방콕에서 동부 우본랏차타니주로 가던 중이었습니다.

[아누틴 찬비라쿨/태국 총리 : 설계와 시공 방법에 따라 작업을 했는지 여부를 조사해 봐야 합니다.]

새로 건설되는 고속철도는 방콕에서 태국 북동부 농카이주까지 약 600㎞ 구간을 잇는 8조 원 규모의 프로젝트입니다.

완공되면 중국 윈난성 쿤밍에서 라오스를 거쳐 방콕까지 연결되는데, 중앙아시아, 유럽을 연결하겠다는 중국의 야심 찬 일대일로 인프라 사업 중 한 구간이었습니다.

(영상편집 : 정용화)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
곽상은 기자 사진
곽상은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지