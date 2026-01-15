태국 크레인 열차 덮쳐 32명 사망…"한국인 1명 포함"

<앵커>



태국의 한 공사장에서 대형 크레인이 무너지면서 달리던 열차를 덮쳐 최소 32명이 목숨을 잃었습니다. 사망자 가운데는 태국인 아내와 함께 탑승한 30대 한국인 남성도 포함돼 있는 것으로 파악됐습니다.



열차에서 시커먼 연기가 뿜어져 나옵니다.



선로를 이탈해 넘어진 객차도 있습니다.



객차 안에 갇힌 생존자를 찾는 구조대원들의 움직임이 분주합니다.



사고가 난 곳은 태국의 고속철도 공사장.



대형 크레인이 무너지면서 그 아래 기존 선로를 달리던 세 량짜리 열차를 덮쳤습니다.



이 사고로 현재까지 열차 승객 32명이 숨지고 60명 넘게 다쳤습니다.



부상자 가운데 7명은 위중한 상태입니다.



사망자 가운데는 30대 한국인 남성도 포함됐는데, 아내와 함께 열차로 이동하던 중 화를 당한 것으로 알려졌습니다.



이 남성은 장기간 교제해 온 태국인 아내와 최근 혼인신고를 마친 상태였습니다.



주태국한국대사관은 유족에게 고인의 사망 사실을 알리고 영사 조력을 제공하고 있다고 밝혔습니다.



사고 열차는 승객 195명을 태우고 수도 방콕에서 동부 우본랏차타니주로 가던 중이었습니다.



[아누틴 찬비라쿨/태국 총리 : 설계와 시공 방법에 따라 작업을 했는지 여부를 조사해 봐야 합니다.]



새로 건설되는 고속철도는 방콕에서 태국 북동부 농카이주까지 약 600㎞ 구간을 잇는 8조 원 규모의 프로젝트입니다.



완공되면 중국 윈난성 쿤밍에서 라오스를 거쳐 방콕까지 연결되는데, 중앙아시아, 유럽을 연결하겠다는 중국의 야심 찬 일대일로 인프라 사업 중 한 구간이었습니다.



