김경 사흘 만에 재소환…강선우 20일 소환 통보

안희재 기자
작성 2026.01.15 17:04 조회수
<앵커>

김경 서울시의원이 사흘 만에 다시 경찰에 출석해 조사를 받고 있습니다. 강선우 의원에게 직접 1억 원을 건넸다는 자수서의 내용을 집중 추궁할 것으로 보이는데, 경찰은 또 강 의원에게는 20일 출석해서 조사를 받으라고 통보했습니다.

첫 소식, 보도에 안희재 기자입니다.

<기자>

김경 서울시의원이 오늘(15일) 오전 9시 서울경찰청 공공범죄수사대에 출석했습니다.

11일 미국에서 돌아와 심야 조사를 받은 지 사흘 만입니다.

김 시의원은 성실하게 조사에 임하겠다며 고개를 숙였습니다.

[김경/서울시의원 : 심려를 끼쳐 드려서 정말 죄송합니다. 오늘 들어가서 모든 것을 사실대로 말씀드릴 거고요.]

김 시의원은 지난 2022년 지방선거를 앞두고 공천을 목적으로 당시 강선우 민주당 의원 측에 1억 원을 건넨 혐의를 받습니다.

당초 의혹을 부인했던 김 시의원은 최근 경찰에 낸 자수서에서 1억 원은 건넨 뒤 돌려받았다며, 관련 혐의를 사실상 인정한 것으로 확인됐습니다.

한 카페에서 강 의원과 강 의원의 보좌관이었던 남 모 씨를 만났고, 남 씨가 자리를 잠시 비운 사이에 1억 원을 강 의원에게 건넸다는 취지의 진술이 자수서에 담긴 것으로 파악됐습니다.

본인은 금품을 받은 적 없다는 강 의원의 기존 해명과 정면으로 배치되는 내용으로 이번 수사 변곡점이 될 수 있다는 평가가 나옵니다.

지난 압수수색 과정에서 확보하지 못한 노트북과 태블릿 PC 등을 김 시의원에게 넘겨받아 분석에 나선 경찰은 김 시의원을 상대로 당시 1억 원을 전달하고 돌려받은 과정을 구체적으로 캐물을 것으로 보입니다.

경찰은 또 최근 강선우 의원에게 오는 20일 소환을 통보한 것으로 파악됐습니다.

강 의원에게 압수한 아이폰 잠금 해제에도 나선 것으로 전해졌는데, 수사에 속도가 붙을지 주목됩니다.

(영상취재 : 김한결, 영상편집 : 오영택)
