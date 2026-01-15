'차가원 불륜설 논란' MC몽 "A씨에게 이용…거부하면 폭행·협박 당했다" 주장

피아크 건설 회장 겸 연예 기획사 원헌드레드레이블 대표를 맡고 있는 차가원과 불륜 의혹에 휩싸인 가수 MC몽이 불륜설을 재차 부인했다.



지난 14일 주간지 일요시사가 공개한 MC몽과 차가원 회장 간의 카카오톡 메시지에서 MC몽은 "속았고, 괴로워서 극단적인 선택을 시도한 적도 있다", "밝은 척 틱톡 라이브를 하고 있다", "명령을 거부하면 폭행과 협박을 당했다"는 취지의 호소가 담겼다. 이어진 인터뷰에서 MC몽은 "A씨가 모든 일을 조작했다", "A씨 때문에 너무 힘들어 극단적 선택도 했고 심지어 도박을 권유받기도 했다"고 주장했다. 그가 언급한 A씨는 차 회장의 친인척으로 알려진 인물이다.



논란의 핵심은 MC몽과 차 회장을 둘러싼 불륜설과 메신저 대화의 진위 여부였다. 앞서 온라인 매체 '더팩트'는 두 사람이 연인 관계였으며, 차 회장이 MC몽에게 120억 원을 빌려준 배경 역시 개인적 관계 때문이라는 취지로 보도했다. 해당 보도에는 두 사람이 나눈 것으로 추정되는 메신저 대화 일부가 재구성 형태로 담겼다.



이에 대해 차 회장과 MC몽은 "불륜설은 사실무근이며, 문제의 메신저 대화 역시 조작됐다"고 반박했다. 차 회장은 "A씨가 두 사람의 관계를 의심하며 의도적으로 허위 프레임을 만들었다. 책임을 전가하기 위한 조작"이라고 주장했다. MC몽 역시 "A씨가 빅플래닛메이드엔터테인먼트 지분을 넘기라며 협박했고, 그 과정에서 조작된 대화가 언론에 전달됐다"고 말했다.



차 회장은 의혹의 불씨가 된 MC몽과의 금전 거래에 대해서 "처음에 친형 문제로 돈을 빌려준 것이 있고 이후에는 함께 회사를 운영하기 위해서 이끌어가기 위해 한 선택"이라고 강조했다. 그러면서 차 회장은 "이 과정에서 반론권을 한 번도 보장받지 못했다. 제3자의 제보와 증언만으로 자극적인 기사가 생산된다면, 하루에도 수십만 건의 허위 기사가 나올 수 있다"고 토로했다.



차 회장은 불륜설 보도 매체를 상대로 법적 대응을 진행 중이다. 법적인 절차를 통해서 진실이 드러날 것으로 보인다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)