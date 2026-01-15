국가대표 AI 1차 평가서 네이버·NC 탈락…"네이버, 독자성 기준 미충족"

▲ '독자 AI 파운데이션 모델' 1차 발표회

우리나라를 대표할 독자 인공지능(AI) 파운데이션 모델 개발 사업의 1차 평가에서 네이버클라우드와 NC 2개 팀이 떨어졌습니다.정부는 1차 평가에서 1곳을 떨어트리고 4곳을 선정한다는 계획이었지만 두 개 팀을 탈락시키고, 업스테이지, SK텔레콤, LG AI연구원 3곳을 다음 단계 진출 팀으로 선정했습니다.과학기술정보통신부는 오늘(15일) 오후 정부서울청사에서 류제명 2차관 주재로 브리핑을 열어 1차 평가 결과를 이같이 밝혔습니다.브리핑에 따르면 1차 평가에서는 AI 벤치마크, 전문가 및 사용자 평가를 진행해 AI 모델 성능, 실제 현장 등에서의 활용 가능성, 모델 크기 등의 비용 효율성, 국내외 AI 생태계 파급 효과 등을 종합적으로 살폈습니다.숙련 척도를 의미하는 벤치마크 평가에서는 LG AI연구원이 40점 만점 중 33.6점의 최고점을 받았고 전문가 평가에서도 이 회사가 35점 만점 중 31.6점의 최고점을 기록했습니다.사용자 평가에서도 LG AI연구원이 25점 만점 중 25.0점의 최고점을 득점했습니다.세 가지 평가 점수를 종합한 결과 LG AI연구원, 네이버클라우드, SK텔레콤, 업스테이지가 4개 팀에 포함됐지만, 네이버클라우드는 기술·정책·윤리적 측면 평가에서 논란을 극복하지 못했습니다.중국 큐웬 모델의 인코더·가중치를 사용해 독자성 기준을 충족하지 못한 것으로 판단됐습니다.과기정통부는 전문가 평가위원들도 독자성 한계에 대한 문제를 제기했다며 이러한 사항을 종합적으로 고려한 결과 네이버클라우드 정예팀은 독자 AI 파운데이션 모델 조건에 부합하지 못하는 것으로 결정했다고 설명했습니다.다만, 과기정통부는 "독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트를 통해 모든 참여 기업이 글로벌 수준으로 도약할 기회를 주는 데 그 목적이 있었다"며 '패자부활전'을 예고했습니다.이번 1차 평가에서 탈락한 네이버클라우드, NC AI 컨소시엄과 5대 정예팀 선정 당시에 탈락한 컨소시엄들을 대상으로 1개 정예팀을 추가로 선정할 계획입니다.1개 정예팀을 추가로 선정해 올해 상반기 안으로 4개 정예팀 경쟁 체제를 확보하고 추가로 선정되는 1개 정예팀에게는 컴퓨팅·데이터 자원, 'K-AI 기업' 명칭 사용 등이 보장됩니다.(사진=연합뉴스)