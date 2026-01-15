이준석 "수준 낮은 댓글·조롱 용서…본인인지 아닌지는 관심 없어"

▲ 개혁신당 이준석 대표

이준석 개혁신당 대표는 '국민의힘 당원게시판 논란'에 대해 "저는 이미 음침한 곳에서 저에게 수준 낮은 댓글을 달고 조롱한 사람을 용서했다"며, "그것이 본인인지 아닌지, 형사적인 문제가 되는지 다투는 절박함은 그냥 이해는 가지만 관심 없는 발버둥"이라고 밝혔습니다.이 대표는 오늘(15일) SNS에 "과거에 음습하고 찌질한 행동을 좀 했으면 어떻냐"며, "그런 잔머리가 아니라 희생과 열정, 진정성으로 정치를 하면서 새로운 아이디어를 내고 치열하게 노력한다면 누구도 동지가 되는 것이고 그게 없으면 그냥 각자 신경 안 쓰고 살면 되는 것"이라고 썼습니다.이에 대해 국민의힘 중앙윤리위원회가 이른바 '당게 사건'을 이유로 한동훈 전 대표에게 제명 처분을 내린 것을 겨냥했다는 해석이 나왔습니다.이 대표는 "이번 선거에서 AI를 이용해 홍보물이나 지역 공약 수립 과정을 효율화하고, 선거 비용의 군살을 빼면 젊은 세대나 경력단절여성 등 지금까지 정치에서 소외되었던 사람들이 참여할 수 있을 것이라는 가설을 검증해 나가는 데 매진하겠다"며 "정치를 한다면서 가설 하나, 베팅 하나, 도전 하나 안 하는 사람들이 머리채 잡고 아웅다웅하는 거 관심 끊겠다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)