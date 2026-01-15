유엔 안보리, 15일 '이란 사태' 긴급회의…미국이 요청

▲ 유엔본부

이란 정권의 반정부 시위대 유혈 진압 사태와 관련해 미국이 군사 개입을 경고한 가운데 유엔 안전보장이사회가 긴급회의를 엽니다.AFP 통신 등에 따르면 현재 안보리 순회 의장국인 소말리아 유엔 대표부는 현지시간으로 오늘(15일) 오후 3시 유엔본부에서 '중동 상황'을 주제로 안보리 회의가 열린다고 밝혔습니다.소말리아 대표부 측은 "이란 상황에 대한 브리핑을 위한 것"이라고 설명했습니다.이번 회의는 미국 정부의 요청으로 열립니다.유엔 안보리 회의는 이란 정권이 무차별 총격을 가하는 등 반정부 시위 유혈 진압에 나서 수백 명에서 수천 명의 사망자가 발생한 것으로 알려진 가운데 열립니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 최근 이란 정부의 시위대 살해를 이유로 군사 개입 가능성을 경고했습니다.미군이 카타르 공군 기지에서 일부 인력을 철수시켰다거나, 남중국해 항모전단을 중동 등지를 관할하는 중부사령부 작전 책임 구역으로 이동하고 있다는 소식까지 전해지면서 중동 지역에서는 긴장이 크게 고조되고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)