정동영 "무인기 신속 대처로 남북 간 긴장 완화"

▲ 정동영 통일부 장관

정동영 통일부 장관이 최근 북한이 제기한 무인기 사건과 관련해 "신속한 대처를 바탕으로 남북 간 긴장을 완화하고 신뢰를 조성하기 위해 일관된 노력을 지속"하겠다고 강조했습니다.정 장관은 오늘(15일) 오전 남북회담본부 회담장에서 제2차 '한반도 평화전략 자문단 회의'를 개최하고 이런 입장을 밝혔습니다.오늘 회의에는 정세현 전 통일부 장관, 김연철 한반도 평화포럼 이사장 등 16명의 자문단이 참석했습니다.정 장관은 올해를 '한반도 평화공존의 원년'으로 만들기 위해 한중 및 한일 정상회담 성과를 4월 미중 정상회담까지 연결해 북미 정상회담을 추동해야 한다면서 주도적이고 창의적인 노력이 필요하다고 밝혔습니다.자문단에 참여한 전문가들은 고위급에서 주변 국가와 한반도 평화 구축을 위한 소통을 확대해 나가야 한다고 제언했습니다.이들 전문가들은 또 무인기로 북한과 간접 소통하게 된 현 상황을 남북 연락채널 복구로 연결해내는 방안을 모색할 것을 제언했다고 통일부는 전했습니다.통일부는 "한반도 평화전략을 구체화하고 실행하는데 있어 전문가 의견을 지속적으로 경청하고 협력해나갈 예정"이라고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)