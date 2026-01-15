"술 마시고 동료 따라 나무 쏜 게 빗나가…사람 있는 줄 몰랐다"

▲ 강아지 산책 중이던 여성 향해 날아든 화살

청주에서 한밤 강아지와 산책 중이던 여성 주변으로 활을 쏜 20대 A 씨가 경찰 조사에서 "해당 방면에 사람이 있는 줄 모르고 화살을 쐈다"고 진술한 것으로 오늘(15일) 파악됐습니다.A 씨는 최근 경찰에 출석해 "바로 앞에 있는 나무를 향해 화살을 쐈는데 빗나갔다"며 이같이 말했습니다.화살을 주우러 가지 않은 이유에 대해서는 "값이 싸기 때문에 굳이 회수하러 가지 않았다"고 해명했습니다.A 씨는 지난 7일 오후 11시 40분 청주시 상당구 청소년광장에서 강아지와 함께 산책하던 50대 여성 주변으로 활을 쏜 혐의(특수폭행)로 불구속 입건됐습니다.당시 화살은 강아지로부터 약 1.5ｍ, 여성으로부터 약 2.5ｍ 떨어진 광장 화단에 꽂혔습니다.화살은 길이 약 80㎝로, 금속 재질의 화살촉이 달려 있었습니다.경찰 조사 결과 A 씨는 직장동료인 B(20대)씨와 인근 식당에서 술을 마시고 나온 뒤 약 70m 떨어진 지점에서 활을 쏜 것으로 확인됐습니다.활 주인인 B 씨가 자신의 차량 트렁크에서 활을 꺼내 나무를 향해 먼저 한 발을 쏘자 A 씨도 뒤따라 쐈는데, 이 화살이 여성 쪽으로 날아간 것으로 조사됐습니다.특수폭행 혐의 공범으로 불구속 입건된 B 씨는 활과 화살을 인터넷 쇼핑몰에서 호기심에 구입했다고 진술한 것으로 알려졌습니다.경찰은 A 씨 등이 화살을 쏜 뒤 각자의 차량을 몰고 귀가한 것과 관련해 음주운전 혐의도 적용할 예정이라고 밝혔습니다.경찰 관계자는 "이들이 실제 여성을 보지 못했는지 여부는 더 수사해봐야 한다"며 "함께 있었던 B 씨를 공범으로 처벌할지 여부는 법리 검토 중"이라고 말했습니다.(사진=독자 제공, 연합뉴스)