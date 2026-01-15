김남준 "검찰개혁 의지, 의심하지 않아도 돼…필요하면 수정할 수 있어"

▲ 김남준 대변인

김남준 청와대 대변인은 오늘(15일) 정부의 중대범죄수사청(중수청) 설치법에 대한 여권 일각의 반발과 관련, "리스크가 없는 방식을 찾아나가는 과정"이라고 말했습니다.김 대변인은 이날 MBC라디오 '시선집중'에 출연해 "최대한 숙의를 거쳐 많은 의견을 반영하려 한다"며 이같이 밝혔습니다.특히 "이재명 대통령이 그동안 (검찰에 의해) 온갖 탄압과 피해를 당하지 않았느냐"며 "(검찰개혁에 대한) 의지는 의심하지 않아도 된다"고 강조했습니다.정부안이 미온적인 것 아니냐는 일각의 반발을 고려, 이 대통령의 개혁 의지를 부각한 것으로 풀이됩니다.최근 이 대통령이 '당에서 충분한 논의와 숙의가 이뤄지고, 정부는 그 의견을 수렴하라'고 지시한 배경에 대해서도 김 대변인은 "(정부안에서) 필요한 부분은 수정할 수 있다는 뜻"이라고 설명했습니다.그는 특검이 윤석열 전 대통령에 대해 사형을 구형한 것과 관련해 "이 대통령은 이에 대해 언급이 없었다"고 전했습니다.(사진=연합뉴스)