[자막뉴스] 또 강남 쏠림? 매물 잠김?…이러나 저러나 5월 또 '폭등각'

양도소득세 중과 유예 기한이 3개월 정도 남은 상황에서 정부에서 별다른 입장 표명이 없어 부동산 시장이 또 한 번 술렁이고 있습니다.



다주택자들이 제도가 부활할 가능성에 대비하기 시작하면 '똘똘한 한 채' 현상 강화, 매물 잠김 등의 여파가 있을 걸로 보입니다.



부동산 업계에 따르면 현행 소득세법상 기본세율은 과세표준에 따라 6%에서 최대 45%입니다.



조정대상지역에서는 2주택자에게 기본세율 20%포인트를, 3주택 이상 소유자에게는 30%포인트를 중과합니다.



지방소득세 10%까지 합하면 3주택자가 부담해야 할 최고 실효세율은 82.5%에 달합니다.



문재인 정부 시절 도입된 이 양도세 중과 제도는 2022년 윤석열 정부가 1년 한시 유예한 뒤 매년 1년씩 연장돼 왔습니다.



하지만 올해는 이와 관련된 내용이 언급되지 않아 유예 기간이 끝나는 5월 9일 제도가 부활할 가능성이 제기되고 있는 겁니다.



세금 폭탄을 피하기 위한 다주택자들의 셈법도 복잡해지고 있다고 부동산 업계는 전했습니다.



부동산 관련 온라인 커뮤니티에는 6월 잔금일을 제도 부활 전으로 당겨야 하냐는 문의와, 증여와 매도의 세금을 비교하는 문의 등이 쏟아지고 있습니다.



업계는 제도가 시행되면 '똘똘한 한 채' 현상이 강화될 것으로 보고 있습니다.



중저가 주택 여러 개를 보유하다가 거래 시 큰 양도세를 치르느니, 주요 입지에 한 채를 보유하는 게 낫다는 판단을 내릴 가능성이 높다는 겁니다.



일각에선 다주택자들이 양도세를 피해 '버티기 전략'을 쓰며 매물 잠김 현상이 나올 수 있다는 전망도 나옵니다.



