[자막뉴스] 시장님 만나려면 휴대폰 압수?…'청렴도 하위' 이 도시, 황당한 해명

경남 통영시청에서 시장실에 들어가기 전 시민과 공무원들이 휴대전화를 따로 맡기도록 해 논란이 일고 있습니다.



통영시민참여자치연대는 오늘 경남도청에서 기자회견을 열고, 이런 방침은 통영시가 청렴도 평가에서 하위권인 것과 무관하지 않다고 규탄했습니다.



이 단체는 "시장실을 방문하는 시민, 공무원들이 휴대전화를 비서실에 두고 시장을 만나는 행태는 독재 시대를 방불케 하는 시대착오적이며 고압적 갑질"이라고 주장했습니다.



[염유경｜통영시민참여연대 회장 : 휴대폰 영치는 시민에 대한 명백한 인권 침해이자 공포 행정이다.]



국민권익위원회가 지난해 12월 발표한 2025년도 공공기관 종합청렴도 평가에서 통영시는 경남 18개 시군 가운데 가장 낮은 4등급을 받았습니다.



특히 민원인과 내부 직원이 직접 평가하는 '청렴체감도' 항목에서는 최하위인 5등급을 받았습니다.



이에 대해 통영시는 "휴대전화 보관 조치는 시장실에 들어가는 공무원 휴대전화의 벨소리로 인해 면담이 방해받는 것을 막기 위한 것이었으며, 시민과 외부 손님들은 휴대전화를 소지한 채 시장실에 출입했다"고 해명했습니다.



통영시 측은 논란이 커지자 시장 비서실에 설치됐던 휴대전화 보관함을 모두 철거했습니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 이승진, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)