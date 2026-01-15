'파월 지키기'서 빠진 일본은행 총재…"트럼프 자극 우려" 분석

▲ 우에다 가즈오 일본은행 총재

주요국 중앙은행장들이 도널드 트럼프 미국 대통령의 금리 인하 요구를 들어주지 않다가 기소 위기에 처한 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장을 위해 공동 성명을 낸 가운데 일본은행 총재는 성명에 이름을 올리지 않아 주목받고 있습니다.한국은행 이창용 총재를 비롯해 유럽중앙은행(ECB)·영국·캐나다·스웨덴·덴마크·스위스·호주·브라질·프랑스 등 10개국 중앙은행 총재는 지난 13일(현지시간) 공동 성명을 내고 "중앙은행의 독립성은 물가 안정, 금융 안정, 경제 안정의 초석"이라며 "파월 의장에 전적인 연대의 뜻을 표한다"고 밝혔습니다.그러나 '파월 지키기'에 나선 이 성명 명단에 주요국 중앙은행 가운데 일본은행의 우에다 가즈오 총재 이름은 빠져있습니다.마이니치신문은 "파월 의장을 지지하는 공동성명은 트럼프 대통령을 자극할 수 있고 우에다 총재는 성명 참여시 일본은행뿐만 아니라 일본 정부에도 분노의 화살이 향할 수 있다고 판단해 다른 나라 문제에 참견하지 않겠다는 원칙을 굽히지 않은 것으로 보인다"고 15일 보도했습니다.이와 관련해 과거 일본은행에서 한국의 금융통화위원 격인 정책위원회 심의위원을 지낸 기우치 다카히데 노무라종합연구소 이코노미스트는 "해외 중앙은행에 비해 일본은행은 정치에 배려하는 경향이 있다"며 "우에다 총재가 참가하고 싶다고 했어도 말렸을 것"이라고 이 신문에 말했습니다.그는 "트럼프 대통령의 분노를 사서 다카이치 사나에 총리가 공격받으면 일본은행의 책임이 된다고 생각한 것으로 보인다"며 "예상대로지만 유감"이라고 덧붙였습니다.신문은 이번 사안과 관련해 일본은행 홍보실은 언급을 자제하고 있으며 향후 서명에 추가로 참가할 가능성에 대해서도 응답하지 않고 있다고 전했습니다.