[자막뉴스] 중국 서해 구조물 연어 진짜로 판다…이 핑계로 철거 거부?

중국이 최근 서해 구조물 선란 1·2호에서 양식된 연어를 지난해부터 소비자들에게 판매하기 시작한 거로 전해졌습니다.



앞서 중국은 2021년 서해에서 연어 양식에 성공했다고 주장했는데, 4년 만에 실제 시판에 들어간 겁니다.



중국의 서해 구조물 활동을 추적·감시해온 정부 소식통은 "중국 업체가 지난해부터 '선위안하이, 깊고 먼 바다의 연어'라는 홍보 문구를 앞세운 연어 판매에 나섰다"고 전했습니다.



중국 SNS 위챗에서는 관련 상품들이 판매되고 있는 거로 알려졌습니다.



해당 상품 홈페이지에는 "북위 35도 서해 냉수단의 심해 양식 시험 구역에서 길러낸 연어"라고 쓰여 있는데, 이는 서해구조물 선란 1·2호가 위치한 해역입니다.



또 "산둥성 르자오시에서 배송된다"고 적혀 있는데, 르자오시는 선란 1·2호와 불과 240㎞ 거리에 있습니다.



실제 서해구조물에서 기른 거로 추정되는 연어 판매 사실이 알려지면서, 해당 구조물이 심해 양식장이라는 중국 측 주장을 부인하기는 어려워질 거란 전망도 나옵니다.



앞서 이재명 대통령도 지난 7일 중국 국빈방문 중 기자회견에서 "중국은 우리한테 '거기 드론 물고기가 있는 것도 아니고 진짜 물고기 양식장이다'라고 했다"고 설명했습니다.



문제는 이 때문에 중국이 서해 구조물에 대한 철거를 더 꺼릴 가능성도 있다는 겁니다.



한중 양국은 최근 실무 협상을 통해 3개의 서해 구조물 가운데 관리 플랫폼 철거를 논의하고 있지만, 중국 측이 선란 1,2호 철거에는 답을 하고 있지 않은 거로 알려졌습니다.



