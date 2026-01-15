뉴스
민주당 서영교 "집 걱정 없는 서울 만들겠다"…서울시장 출마 선언

박원경 기자
작성 2026.01.15
▲ 더불어민주당 서영교 의원이 15일 국회 소통관에서 서울시장 출마 선언 기자회견을 하고 있다.

서영교 더불어민주당 의원이 오늘(15일) "집 걱정, 생활비 걱정 없는 '생활 안심 서울'을 만들겠다"며 6·3 지방선거 서울시장 선거 출마를 선언했습니다.

서울 중랑갑을 지역구로 둔 4선의 서 의원을 오늘 국회에서 기자회견을 열고 "공공과 민간을 총동원해 약 30만 호의 주택 공급을 이뤄내고, 주거 공급 패스트트랙으로 12개월 인허가 체계를 구축하겠다"며 이같이 말했습니다.

서 의원은 "서울을 뉴욕, 런던과 경쟁하는 세계 경제 수도로 키우겠다"며 "소상공인과 어려운 서민을 위한 '서울형 금융주치의' 체계를 도입해 시민의 생활 금융까지 책임지겠다"고 밝혔습니다.

이어 "단계적으로 지하철 1∼4호선은 10량에서 12량, 5∼8호선은 8량에서 10량, 9호선은 6량에서 8량으로 늘리겠다"며 "버스 총량제도 과감히 개편해 '내 집 앞 10분 역세권'을 실현하겠다"고 강조했습니다.

이밖에 ▲ 지역사랑상품권 확대 ▲ 장애인의 이동권·교육권·노동권 보장 ▲ 복합돌봄 공간 확충 ▲ 멘토·돌봄·지역공헌 일자리 확대 등을 공약했습니다.

서 의원은 오세훈 서울시장을 겨냥해선 "한강버스는 전시성 행정으로 전락했고, 청년을 위한 안심주택은 '근심주택'이 돼가고 있다"고 비판했습니다.

그러면서 "서울은 서울 시민이 주인인 도시로 돌아가야 한다"고 강조했습니다.

민주당에선 오는 6월 지방선거를 앞두고 박홍근·박주민·김영배 의원 등이 서울시장 선거 출마를 선언했고, 전현희 의원과·박용진 전 의원, 정원오 성동구청장 등도 출마할 것으로 예상됩니다.

(사진=연합뉴스)
