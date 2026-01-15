조국 "중수청이 검사 재취업센터? 당정청에 부탁, 제대로 하자"

▲ 국혁신당 조국 대표가 15일 국회에서 열린 검찰개혁 완수를 위한 최고위원회의 및 '끝까지 간다' 특별위원회 연석회의에 참석해 발언하고 있다.

조국혁신당 조국 대표는 오늘(15일) 정부의 중대범죄수사청(중수청)· 공소청 설치법에 대해 "제2검찰청 신설법과 다름없다"고 말했습니다.조 대표는 오늘 최고위원회· 끝까지간다 특별위원회 연석회의에서 "중수청이 검사 재취업센터가 돼선 안 된다. 당정청에 부탁한다. 제대로 하자"며 이같이 밝혔습니다.조 대표는 ▲ 중수청 법안에서 수사사법관 삭제 ▲ 중수청 수사범위 축소 ▲ 공소청 3단 구조 해소 ▲ 형사소송법상 검찰 수사권 규정 폐지 등을 요구했습니다.또 검찰 개혁과 관련한 당정청 협의 문제를 지적하며 "매우 중요한 사안에서 엇박자를 낸다"며 "이런 상황이 반복되는 것을 점검하고 개선해야 한다"고 주장했습니다.이어 정성호 법무부 장관이 국회 법사위에서 '이재명 정부의 검찰은 다르다'고 한 발언을 거론하며, "정 장관의 인품과 도덕성은 잘 알지만 잘못된 인식"이라며 "검찰은 휴먼 에러일 뿐만 아니라 시스템 에러"라고 비판했습니다.(사진=연합뉴스)