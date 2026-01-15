[자막뉴스] "개썰매 따위가?" 비웃자 나토 병력 투입 "전투기 배치"

그린란드 영유권 문제를 둘러싼 미국과 덴마크, 그린란드의 3자 회담이 별다른 소득 없이 끝나면서 덴마크와 나토 일부 회원국들이 그린란드에 병력을 투입하기 시작했습니다.



현지시간 14일 영국 더타임스 등 외신에 따르면 덴마크 국방부는 "나토 동맹국들과 함께 그린란드와 그 주변에 배치된 덴마크군을 증강하고 있다"고 밝혔습니다.



덴마크 국방부는 그린란드 주요 시설 방어를 위한 '북극의 인내 작전' 훈련 차원에서 병력을 증강했다며, 그린란드 주변에 전투기를 배치하고 해상 작전을 펼칠 거라고 설명했습니다.



프랑스와 독일, 스웨덴, 노르웨이 등 나토 회원국들도 이번 훈련에 병력을 파견하고 있습니다.



마크롱 프랑스 대통령은 소셜미디어 엑스에서 "군 선발대가 그린란드로 향하고 있다"며 "추가 병력도 뒤따를 것"이라고 밝혔습니다.



스웨덴 총리도 덴마크의 요청에 따라 병력을 파견하고 있다고 말했습니다.



노르웨이는 장교 2명을 파견 중이고 독일은 정찰 임무에 13명이 파견될 예정이라고 더타임스는 전했습니다.



덴마크 국방부는 이번 훈련의 목적이 북극 지역의 안보와 동맹 활동을 강화하는 것이라며 그린란드 자치 정부와 긴밀하게 협력하고 있다고 밝혔습니다.



이번 움직임을 두고 앞서 열린 3자 회담에서 이견을 좁히지 못하자 덴마크와 나토가 '무력시위'에 나선 것이란 분석이 나옵니다.



AP통신은 나토가 '회원국들이 집단으로 북극 지역 주둔 병력을 증강할 방법'에 대해 살펴보고 있다고 보도했습니다.



앞서 트럼프 미국 대통령은 덴마크의 '개썰매 순찰대'를 언급하며 덴마크가 그린란드를 지킬 능력이 없다고 평가절하했는데, 오늘도 같은 취지의 발언을 이어갔습니다.



[도널드 트럼프/미 대통령 : 저는 덴마크가 스스로를 방어할 수 있을 것이라 믿지 않습니다. 그곳(그린란드)에 개 한 마리를 더 투입했다고 하더군요. 진지하게 말입니다. 지난달에 개썰매 한 대를 추가로 배치했답니다. 두 번째 개썰매를 늘린 거죠. 그걸로는 어림도 없습니다.]



트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어 트루스소셜을 통해 미국의 차세대 미사일 방어망인 '골든돔'에 그린란드가 필수적이라며 합병 의사를 또다시 드러내기도 했습니다.



(취재: 김진우 / 영상편집: 소지혜 / 화면 제공: 유튜브 'The White House' / 제작: 디지털뉴스부)