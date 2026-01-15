[여담야담] 전 윤리위 부위원장 전주혜 "이 결정문으론 법원 통과 못한다"

[편상욱의 뉴스브리핑]



■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 김유정 전 더불어민주당 의원, 전주혜 전 국민의힘 의원

● 한동훈 제명 '보류'

김유정 / 전 더불어민주당 의원

"장동혁, 당내 비판에 잠시 숨 고르기 하는 것‥제명은 할 듯"

"한동훈 제명, 국힘의 정치 철학 빈곤까지 드러낸 것"

전주혜 / 전 국민의힘 의원

"국힘 의총서 사과·포용 의견 다수‥징계로 풀 문제 아냐"

"제명 보류할 바엔 징계 결정 전에 소명 기회 더 줬어야"



● "자멸의 길" "결자해지"~● 가처분 신청 쟁점은

김유정 / 전 더불어민주당 의원

"장동혁, 당 중진들 의견 귓등으로도 안 듣는 듯"

"장동혁, 스스로 몰락의 길 자처하고 있어‥한동훈과 평행선"

"가처분 인용 가능성 커‥결정문 두 번 번복은 절차적 하자 있다는 것"

전주혜 / 전 국민의힘 의원

"국힘, 한동훈 사과 기회 만들어 줬어야‥제명으로 사과 타이밍 놓쳐"

"윤리위 '한동훈 제명' 결정문은 감정이 들어간 결정문"

"가처분 인용된 상태로 지방선거 가는 건 자멸하는 것"



