[여담야담] 전 윤리위 부위원장 전주혜 "이 결정문으론 법원 통과 못한다"

SBS 뉴스
작성 2026.01.15 15:29
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 김유정 전 더불어민주당 의원, 전주혜 전 국민의힘 의원
--------------------------------------------

● 한동훈 제명 '보류'
김유정 / 전 더불어민주당 의원
"장동혁, 당내 비판에 잠시 숨 고르기 하는 것‥제명은 할 듯"
"한동훈 제명, 국힘의 정치 철학 빈곤까지 드러낸 것"
전주혜 / 전 국민의힘 의원
"국힘 의총서 사과·포용 의견 다수‥징계로 풀 문제 아냐"
"제명 보류할 바엔 징계 결정 전에 소명 기회 더 줬어야"

● "자멸의 길" "결자해지"~● 가처분 신청 쟁점은
김유정 / 전 더불어민주당 의원
"장동혁, 당 중진들 의견 귓등으로도 안 듣는 듯"
"장동혁, 스스로 몰락의 길 자처하고 있어‥한동훈과 평행선"
"가처분 인용 가능성 커‥결정문 두 번 번복은 절차적 하자 있다는 것"
전주혜 / 전 국민의힘 의원
"국힘, 한동훈 사과 기회 만들어 줬어야‥제명으로 사과 타이밍 놓쳐"
"윤리위 '한동훈 제명' 결정문은 감정이 들어간 결정문"
"가처분 인용된 상태로 지방선거 가는 건 자멸하는 것"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
