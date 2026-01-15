경찰, 장경태 '보복 압박 의혹' 수사…고소 여성 전 남자친구 조사

▲ 더불어민주당 장경태 의원

더불어민주당 장경태 의원 성추행 의혹 관련자를 압박했다는 의혹에 대해 경찰이 수사에 착수했습니다.서울 동대문경찰서는 오늘(15일) 오후 2시 장 의원을 준강제추행 등 혐의로 고소한 여성의 전 남자친구 A 씨를 고소인 신분으로 불러 조사에 나섭니다.A 씨가 지난달 26일 장 의원을 명예훼손·면담강요·무고 혐의로 고소한 데 따른 것으로, A 씨는 장 의원이 자신을 '데이트 폭력 가해자'로 지목했지만 폭행을 저지른 사실이 없으며, 오히려 자신의 신분과 직장이 공개돼 명예를 훼손당했다는 입장입니다.A 씨는 고소장 제출 뒤 "직장에 감찰을 요구한 것은 국회의원의 지위를 이용해 일반 공무원을 압박하는 보복성 행태"라고 주장했습니다.그는 사건 당일 여자친구를 데리러 여의도 식당에 방문했다가 추행으로 의심되는 장면을 목격했고, 이를 담은 영상 파일을 언론에 제보했습니다.경찰은 장 의원을 지난 10일 준강제추행 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했습니다.경찰은 관련자들의 진술과 증거 등을 토대로 처분을 고심하고 있습니다.(사진=연합뉴스)