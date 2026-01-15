뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] 죽을 뻔 했는데 "단순 호기심"…산책 여성 주변에 화살 쏜 20대

작성 2026.01.15 15:51 조회수
PIP 닫기
한밤중 강아지와 산책하던 여성 주변으로 활을 쏜 20대 남성이 경찰 조사에서 "사람을 향해 일부러 화살을 발사한 것은 아니다"라는 취지로 진술한 것으로 파악됐습니다.

특수폭행 혐의로 불구속 입건된 A 씨는 최근 조사에서 "단순 호기심에 갖고 있던 활로 화살을 발사했다"며 고의성을 부인했습니다.

앞서 A 씨는 지난 7일 밤, 청주시 상당구 청소년광장에서 강아지와 산책하던 50대 여성 B 씨 주변에 활을 쏜 혐의를 받고 있습니다.

A 씨는 약 70ｍ 떨어진 도로변에 주차된 차량 트렁크에서 활을 꺼내 화살을 쐈습니다.

화살은 강아지로부터 약 1.5ｍ, B 씨로부터 약 2.5ｍ 떨어진 화단에 꽂혔습니다.

화살은 약 80cm 길이로, 끝부분이 쇠로 된 날카로운 형태였습니다.

[조국환/변호사: 맞으면 아주 크게 다치거나 심하면 사망에 이를 수도 있을 정도의 피해가 예상이 되는 일이기 때문에 아주 세게 말을 하자면 (미필적 고의에 의한) 살인미수로도 다룰 수 있는 부분이고 위험한 물건이나 흉기로 봐서 특수상해로도 볼 수 있는 부분이 있습니다 '나는 저 사람을 전혀 다치게 할 의도가 없었다'고 하더라도 최근에 '공공장소흉기소지죄'라는 것이 만들어졌습니다 그 법으로도 처벌 가능성이 있다고 생각이 됩니다]

경찰은 "정확한 진술 내용은 확인해 줄 수 없다"며 사건 경위를 추가로 조사하고 있다고 밝혔습니다.

(취재: 이재경, 윤경아, 구성: 김휘연(인턴), 영상편집: 이다인, 디자인: 이정주, 제작: 모닝와이드3부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지