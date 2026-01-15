온화한 서풍에 '포근'…전국 초미세먼지는 '나쁨'

<앵커>



오늘(15일) 겨울치고 포근하겠습니다. 다만, 전국적으로 먼지가 많은데요. 자세한 날씨 소식 기상센터 연결해서 알아보겠습니다.



안수진 캐스터 전해주시죠.



<캐스터>



오늘 온화한 서풍이 불어 들며 겨울답지 않은 포근함이 예상됩니다.



서울의 낮 최고 기온 8도로 평년 수준을 크게 웃돌겠고요.



주말까지 큰 추위 없겠습니다.



이렇게 날이 포근해지니 어김없이 먼지가 고개를 들었습니다.



오늘 전국 대부분 지역에서 초미세먼지 농도 나쁨 수준이 예상되고요.



세종과 전북, 광주 지역에서는 매우 나쁨 수준까지 치솟을 때도 있겠습니다.



오후부터는 우리나라 상공으로 황사도 지나겠지만 큰 영향을 주지는 않겠습니다.



충분한 양의 비나 눈 예보가 들어 있지 않다 보니 동쪽 지역에 대기의 건조함이 길게 이어지고 있습니다.



여기에 동해안과 제주 산지를 중심으로는 강풍 특보도 발효됐습니다.



불이 붙으면 바람 때문에 큰 불로 이어질 수 있는 만큼 화재 사고 각별히 유의해 주셔야겠습니다.



다른 지역의 낮 기온 살펴보시면 대구의 낮 최고 기온 16도, 제주는 무려 18도까지 오르겠습니다.



다음 주 화요일부터는 다시 강추위가 찾아오겠습니다.



