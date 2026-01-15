[단독] 검경 합수본, 윤영호 접견 조사…'통일교 의혹' 수사 본격화

▲ 윤영호 전 통일교 세계본부장

통일교·신천지 등 종교단체가 정치권에 영향을 끼쳤다는 '정교유착' 의혹을 수사하는 검찰·경찰 합동수사본부 (본부장 김태훈 서울남부지검장)가 통일교 로비 의혹의 핵심 인물인 윤영호 전 통일교 세계본부장에 대한 접견 조사에 나선 걸로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.합동수사본부 수사팀은 오늘(15일) 오전부터 서울구치소에 있는 윤 전 본부장에 대한 접견 조사를 진행하고 있습니다.앞서 윤 전 본부장은 지난해 8월 특검 조사에서 통일교 측이 전재수 민주당 의원과 김규환 전 미래통합당 의원 등 정치권 인사들에게 금품을 전달했다고 진술했습니다.윤 전 본부장은 이후 경찰 수사가 본격화하자 돌연 진술을 번복했는데, 지난 5일 경찰의 3차 구치소 접견 조사에서는 다시 정치권에 금품을 건넸다는 취지로 진술한 걸로 파악됐습니다.이달 초 출범한 검경 합동수사본부는 지난 12일에도 윤 전 본부장에 대한 접견 조사를 진행했던 걸로 확인됐는데, 앞서 특검과 경찰 등이 확보한 윤 전 본부장 진술의 진위에 대한 직접 규명에 나선 걸로 풀이됩니다.검경 합동수사본부가 통일교 의혹의 핵심 인물에 대한 직접 조사에 나서면서 관련 수사가 본격화되고 있단 분석이 나옵니다.