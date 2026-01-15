[자막뉴스] 쿠팡 '5만 원 이용권' 오늘부터 지급…3개월짜리에 차액은 소멸

쿠팡이 개인정보유출에 대한 보상책으로 마련한 '5만 원 구매이용권'을 오늘(15일)부터 3천만 명에게 차례로 지급합니다.



쿠팡은 오늘 정보 유출 통지를 받은 약 3천370만 명의 고객을 대상으로 1인당 5만 원 구매이용권 지급을 시작했습니다.



구매이용권은 앞서 발표한 대로 쿠팡 전 상품 5천 원, 쿠팡이츠 5천 원, 쿠팡 트래블 2만 원, 알럭스 2만 원으로 구성됐습니다.



앱이나 홈페이지 배너 등을 통해 내려받을 수 있으며 구매 시 자동 적용됩니다.



쿠팡이츠 구매이용권은 쿠팡이츠 앱에서 별도 내려받기가 필요합니다.



사용기간은 오는 4월 15일까지로, 기간이 지나면 차액을 포함해 자동 소멸합니다.



쿠팡은 구매이용권을 와우·일반회원·탈퇴회원 모두에 지급하고, 로켓배송이나 로켓직구 등 배송 방법에 따라 최소 주문 금액이 달라질 수 있습니다.



탈퇴회원은 기존 휴대전화 번호를 이용해 재가입 후 이용권을 사용할 수 있는데, 재가입 후 구매이용권 지급에는 최대 3일이 소요됩니다.



하지만 쿠팡의 5만 원 쿠폰을 이용자들이 실제 많이 사용할지는 미지수입니다.



보상액이 1인당 5만 원에 불과한데다, 이마저도 사용처를 잘게 쪼개놔 사용처 구분 없이 폭넓게 사용할 수 있는 쿠폰은 얼마 되지 않기 때문입니다.



법조계 일각에선 구매이용권을 사용할 경우 앞으로 손해배상 소송 등을 포기하는 '부제소 합의'로 해석될 위험이 있다고 경고하기도 했습니다.



누리꾼들은 "실질적인 보상은 5천 원에 불과하다" "이용권 안 쓰고 집단소송에 참여하겠다"는 등 불만을 토로하고 있습니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 이현지, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)