'비서진' 김광규, 대선배 남진 앞에서 눈물…힘든 시절 버티게 한 노래는?

'비서진' 김광규가 가수 남진 앞에서 눈물을 보였다.



오는 16일 밤 방송될 SBS '내겐 너무 까칠한 매니저-비서진'(이하 '비서진')에는 대한민국 가요계의 살아있는 전설, 대스타 남진이 'my 스타'로 출연한다.



최고령 현역 가수 남진은 1970년대를 장악하며 '한국의 엘비스 프레슬리'라는 수식어를 얻은 인물이다. 무대 위에서 폭발하는 에너지와 시대를 앞서간 퍼포먼스로 수만 명의 소녀 팬들을 이끌었던 그는, 현재 데뷔 60주년 기념 콘서트에서 약 2시간 30분간 라이브 공연을 소화하며 여전히 '현재진행형 슈퍼스타'임을 증명하고 있다.



앞서 공개된 '비서진' 예고편에서는 남진의 짙은 감성이 돋보이는 노래 한 소절에 끝내 눈물을 보이는 김광규의 모습이 포착돼 눈길을 끌었다. 이를 지켜보던 이서진의 의미심장한 표정 또한 함께 공개되며 어떤 상황일지 궁금증을 더했다. 예고편 공개 직후 시청자들은 "저 형 갑자기 왜 울지?", "이서진 님 표정 하나 굿입니다" 등의 폭발적인 반응은 물론, 평소 도련님이라 불리는 이서진이 연예계 원조 도련님인 남진을 만나는 것에 대한 기대감도 드러내고 있다.



한편, 이 같은 시청자들의 뜨거운 반응은 화제성 지표로도 이어졌다. '비서진'은 지난주 게스트로 출연한 안유진 편을 통해 화제성 면에서도 존재감을 확실히 각인시켰다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 K-콘텐츠 화제성 조사 결과, '비서진'은 TV 비드라마 부문 TOP10에 진입하며 금요 예능 화제성 1위를 기록, '나 혼자 산다'를 제치고 정상을 차지했다. 특히, 비드라마 출연자 화제성 순위에서는 안유진이 9위에 오르며 방송 이후 뜨거운 관심을 입증했다.



연예계 살아있는 역사인 남진 수발에 나선 이서진, 김광규의 활약은 오는 16일 금요일 밤 11시 10분 방송될 '비서진'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)