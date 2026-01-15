한밤 산책 여성 주변에 화살 쏜 20대 "사람 맞히려던 것 아냐"

▲ 청주서 반려견 산책 중인 여성 쪽으로 쇠 화살 날린 남성

청주에서 한밤 강아지와 산책 중이던 여성 주변으로 활을 쏜 20대 남성이 경찰 조사에서 "사람을 향해 일부러 화살을 발사한 것은 아니다"라는 취지로 진술한 것으로 오늘(15일) 파악됐습니다.특수폭행 혐의로 불구속 입건된 A 씨는 최근 경찰에 출석해 "단순 호기심에 갖고 있던 활로 화살을 발사했다"며 이같이 진술한 것으로 전해졌습니다.A 씨는 지난 7일 오후 11시 40분 청주시 상당구 청소년광장에서 강아지와 함께 산책하던 50대 여성 B 씨 주변으로 활을 쏜 혐의를 받고 있습니다.그는 약 70ｍ 떨어진 도로변에 주차된 차량 트렁크에서 활을 꺼내 화살을 쐈으며, 화살은 강아지로부터 약 1.5ｍ, B씨로부터 약 2.5ｍ 떨어진 광장 화단에 꽂혔습니다.화살은 길이 약 80㎝로, 금속 재질의 화살촉이 달려 있었습니다.A 씨와 함께 현장에 있었던 20대 지인도 특수폭행 혐의 공범으로 입건됐으며, 출석 여부는 알려지지 않았습니다.경찰 관계자는 "정확한 진술 내용은 확인해 줄 수 없다"고 밝혔습니다.