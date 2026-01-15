살인·불법도박장 운영·마약 유통까지…'꼬꼬무', 초국가적 범죄자 박왕열 조명

SBS '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'(이하 '꼬꼬무')가 살인, 불법도박장 운영, 마약 유통 등으로 초국가적 국제범죄자가 된 박왕열을 조명한다.



15일 방송될 '꼬꼬무'는 K특집 3부작 중 첫 번째로 '특집 : 타깃 K-마왕의 탄생' 편이 방송된다. K특집 3부작은 마약, 살인, 보이스피싱, 로맨스스캠 등 한국인을 노리는 초국가적 국제 범죄를 다루는 특집으로, 1편 '마왕의 탄생', 2편 '수리남 실화', 3편 '마약왕 프랭크'가 방송될 예정이다. '꼬꼬무' 역사상 최장거리 해외 취재, 가장 많은 국가의 현지 취재, 전•현직 국정원 요원 및 드라마 '수리남' 실화 민간인 요원 K 최초 인터뷰, 미국 DEA 수사관계자 및 마약 전문 국내외 수사 관계자 취재 등이 이루어진 글로벌 규모의 방송이 될 예정이다.



이중 첫 번째로 공개되는 '마왕의 탄생' 편에는 배우 천우희, 가수 이기찬, 배우 서현철이 리스너로 출격해 '마왕 전세계'로 불리는 박왕열의 천인공노할 실체를 마주한다.



디즈니+ 드라마 '카지노'에서 김경영(이석 분) 캐릭터의 모티브가 된 박왕열은 필리핀 앙헬레스에서 사설 카지노 불법 도박 사업을 하던 중 한국에서 사기 혐의로 도주한 한국인 3인을 사탕수수밭에서 살해 후 도주한다. 그는 당시 앙헬레스 코리안 데스크 이지훈 경감의 집념의 추적 끝에 사건 발생 37일 만에 검거된다. 하지만 박왕열은 비쿠탄 이민자 수용소의 천장을 뜯고 탈옥하고, 이후 또다시 식당 화장실 환풍구를 뜯고 탈옥하는 등 2차례나 탈옥하는 상상초월의 행보를 보인다.



그런데 필리핀에서 종적을 감췄다고 생각한 박왕열의 이름이 바다 건너 한국에서 다시 들리기 시작한다. 텔레그램 마약 판매상 '마왕 전세계'라는 이름으로, 국내에 마약을 공급하는 해외총책이 되어 다시 모습을 드러낸 것. 마치 쇼핑몰 이벤트처럼 펼쳐진 그의 마약 공급으로 인해 구속된 국내 마약사범 대다수가 20-30대의 초범이었고, 초등학생까지 있어 충격을 더한다.



필리핀에서 다시 검거된 박왕열은 징역 60년 형을 선고받았지만, 교도소에서 VVIP로 대접을 받으며 초호화 생활을 하는 것으로 알려져 분노를 치솟게 한다.



이번 '꼬꼬무'에서는 필리핀 현지에서 박왕열을 검거하는 데 일조한 이지훈 경감이 출연해 당시의 긴장 넘치는 현장 모습을 공개할 예정이다. 이지훈 경감은 "하루에 4시간도 못 자면서 그를 추적했다. 만나자 '반갑다'는 생각과 함께 온몸에 전율이 찌릿찌릿했다"라고 증언한다.



그런가 하면, 리스너로 출격한 천우희는 박왕열의 믿을 수 없는 범죄 행각에 "웬일이야 기가 찬다"라며 말을 잇지 못하고, 이기찬은 "우리나라에서 생긴 일이 아닌 거 같다"라고 충격을 전한다.



K특집 3부작 중 한국인을 노리는 초국가적 국제범죄의 첫 번째로 공개될 박왕열의 이야기는 15일 밤 10시 20분 방송될 '꼬꼬무'에서 공개된다.



강선애 기자



