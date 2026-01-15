머스크의 엑스 "그록, 노출 이미지 생성 않도록 기술적 조치"

▲ 일론머스크 xAI 그록(Grok)

일론 머스크가 소유한 엑스(X·옛 트위터)가 인공지능(AI) 챗봇 '그록'의 여성·아동 딥페이크 이미지 생성 논란에 대응해 그록의 이미지 생성 기능을 제한하는 자체 안전 조치를 내놨습니다.엑스 안전팀은 14일(현지시간) 자체 계정에 올린 글에서 "우리는 아동 성착취물 및 동의 없는 노출을 포함한 위험 콘텐츠를 제거하고, 엑스 규칙을 위반한 계정에 대해 적절한 조치를 취하고 있다"고 밝혔습니다.이어 "그록 계정이 실제 인물의 이미지를 편집해 비키니 차림 등 노출이 심한 상태로 생성하는 것을 허용하지 않도록 기술적 조치를 시행했다"며 "이 제한은 유료 구독자를 포함한 모든 사용자에게 적용된다"고 공지했습니다.아울러 "엑스 플랫폼에서 그록 계정을 통한 이미지 생성·편집 기능은 현재 유료 구독자에게만 제공된다"며 "이를 통해 그록 계정을 악용해 법이나 우리 정책을 위반하려는 개인이 책임을 질 수 있도록 보장함으로써 추가적인 보호 장치를 더했다"고 덧붙였습니다.또 "생성형 AI의 급속한 발전은 업계 전반에 걸쳐 도전 과제를 제시한다"며 "우리는 문제가 발생할 때 더 신속하게 해결하기 위해 사용자와 파트너, 규제기관 및 다른 플랫폼과 적극적으로 협력하고 있다"고 강조했습니다.엑스 측의 이런 자정 조치 발표는 미국 캘리포니아주 검찰이 그록의 성적 이미지 생성 논란과 관련해 법 위반 여부 조사에 착수했다고 발표한 지 몇 시간 만에 나왔습니다.이날 롭 본타 캘리포니아주 법무장관은 공식 성명을 통해 "우리는 동의 없이 생성된 은밀한 이미지나 아동 성 착취물의 AI 기반 제작 및 유포에 대해 절대 용납하지 않는다"며 "AI 모델 그록을 이용해 제작된 성적으로 노골적인 이미지 확산에 대한 조사를 개시한다"고 밝혔습니다.이는 미국 내에서 나온 당국의 첫 제재 움직임이었습니다.앞서 엑스에서 서비스되는 그록이 지난달부터 이용자들의 요구에 따라 여성·아동의 사진을 비키니 차림 등 성적인 이미지로 편집·생성한 딥페이크 게시물이 확산하자 영국 등 세계 여러 국가 당국이 이 문제에 대한 조사에 나섰으며, 말레이시아와 인도네시아는 그록 접속을 아예 차단하기도 했습니다.하지만 엑스와 그록 개발사 xAI를 소유하고 운영 중인 머스크는 이날 그록이 생성한 미성년자 노출 이미지를 본 적이 없다고 주장했습니다.머스크는 자신의 엑스 계정에 "나는 그록이 생성한 미성년자 노출 이미지에 대해 전혀 알지 못한다. 말 그대로 제로(Literally zero)"라고 썼습니다.이어 추가로 올린 글에서는 "참고로 NSFW(노골적인 콘텐츠를 뜻하는 약어)가 활성화된 상태에서 그록은 가상의 성인 인간(실제 인물이 아닌)의 상반신 노출을 허용하도록 설계됐다"며 "애플TV의 R등급 영화에서 볼 수 있는 것과 일치한다"고 밝혔습니다.그러면서 "이는 사실상 미국의 표준"이라며 "다른 지역에서는 국가별 법에 따라 차이가 있을 수 있다"고 덧붙였습니다.