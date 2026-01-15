뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] "이러다 베란다도 월세 놓겠어?"…'집값 양극화' 폭주하더니 결국

김민정 기자
작성 2026.01.15 11:14 조회수
PIP 닫기
서울 서초구 잠원동 신축 대단지 아파트에서 방 한 칸만 월세로 나와 화제입니다.

전세의 월세화가 가속화되고 월세 가격도 오르면서 집이 아닌 방 한 칸을 월세로 내놓는 경우가 생긴 겁니다.

부동산 업계에 따르면 최근 잠원동 '메이플자이' 24평에서 방 한 칸이 월세 매물로 나왔습니다.

매물 설명에는 집주인과 함께 거주한다는 조건이 달려 있는데, 부엌과 욕실, 공용공간을 함께 사용할 수 있다고 써 있습니다.

여성만 지원이 가능하고 주소 이전도 가능하다고 돼 있습니다.

전기, 수도 등 관리비를 포함한 월세는 160만원인데, 아파트 커뮤니티 시설 사용 비용은 별도로 부과됩니다.

세입자가 지내게 될 방은 10제곱미터 남짓한 크기입니다.

인근 부동산은 현재 집주인이 재건축 이전 조합원이었던 여성이라고 전했습니다.

근처 오피스텔은 약 30제곱미터가 1천 만원에 월세 90~95만원 수준입니다.

메이플자이는 신축 아파트 커뮤니티 프리미엄을 누릴 수 있어 방 한 칸이어도 월세를 훨씬 높게 불렀다는 겁니다.

전문가는 이번 '방 한 칸 임대' 사례를 두고 전세의 월세화가 빨라지면서 나타난 현상이라고 분석했습니다.

통계에 따르면 전월세 전체 계약 대비 월세 비율은 지난해 약 65%였는데, 2021년 46%였던 이 비율은 2022년 54%, 2023년 57%, 2024년 60%로 꾸준히 올랐습니다.

일각에서는 해외에서 2층으로 올라가는 계단 밑 공간, 발코니만 월세 주는 사례를 언급하며, 우리나라도 전세의 월세화가 계속 가파르게 진행되면 유사 사례가 나올 수 있다는 전망도 나왔습니다.

(취재: 김민정, 영상편집: 김나온, 제작: 디지털뉴스부) 
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
김민정 기자 사진
김민정 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지