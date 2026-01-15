쿠팡, '5만 원 이용권' 오늘부터 지급…석 달 기한 · 이쿠폰 불가

▲ 쿠팡 앱

쿠팡이 개인정보유출에 대한 보상책으로 마련한 '5만 원 구매이용권'을 오늘(15일)부터 3천만 명에게 순차적으로 지급합니다.쿠팡은 오늘 정보 유출 통지를 받은 약 3천370만 명의 고객을 대상으로 1인당 5만 원의 구매이용권 지급을 시작했습니다.구매이용권과 관련된 자세한 안내는 고객센터를 통해 확인할 수 있습니다.기존 발표와 같이 구매이용권은 쿠팡 전 상품 5천 원, 쿠팡이츠 5천 원, 쿠팡 트래블 2만 원, 알럭스 2만 원으로 구성됐습니다.앱·모바일웹·PC 메인페이지 배너를 통해 순차적으로 다운로드할 수 있으며 구매 시 자동으로 구매이용권이 적용됩니다.쿠팡이츠 구매이용권은 쿠팡이츠 앱에서 별도 다운로드가 필요합니다.사용기간은 오는 4월 15일까지로, 기간이 지나면 자동 소멸됩니다.쿠팡의 설명에 따르면 사용기간 내에 주문을 취소하면 구매이용권이 원상 복구되지만, 기간이 지나면 복구되지 않습니다.쿠팡은 구매이용권을 와우·일반회원·탈퇴회원 모두에 지급합니다.와우 회원의 경우 최소 주문 금액이 없으나 일반 회원은 로켓배송은 1만9천800원, 로켓직구는 2만9천800원 이상 각각 구매해야 구매이용권 사용이 가능합니다.탈퇴회원은 기존 휴대전화 번호를 이용해 재가입 후 이용권을 사용할 수 있는데, 재가입 후 구매이용권 지급에는 최대 3일이 소요됩니다.