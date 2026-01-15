김경 사흘 만에 재소환…'강선우에 직접 전달' 추궁

<앵커>



김경 서울시의원이 사흘 만에 다시 경찰에 출석해 조사를 받고 있습니다. 김 시의원은 심려를 끼쳐 죄송하다며 사과했는데, 경찰은 강선우 의원에게 직접 1억 원을 건넸다는 자수서 내용을 추궁할 걸로 보입니다.



안희재 기자의 보도입니다.



<기자>



김경 서울시의원이 오늘(15일) 오전 9시 서울경찰청 공공범죄수사대에 출석했습니다.



11일 미국에서 돌아와 심야 조사를 받은 지 사흘 만입니다.



김 시의원은 성실하게 조사에 임하겠다며 고개를 숙였습니다.



[김경/서울시의원 : 심려를 끼쳐 드려서 정말 죄송합니다. 오늘 들어가서 모든 것을 사실대로 말씀드릴 거고요.]



김 시의원은 지난 2022년 지방선거를 앞두고 공천을 목적으로 당시 강선우 민주당 의원 측에 1억 원을 건넨 혐의를 받습니다.



당초 의혹을 부인했던 김 시의원은 최근 경찰에 낸 자수서에서 1억 원은 건넨 뒤 돌려받았다며, 관련 혐의를 사실상 인정한 걸로 확인됐습니다.



한 카페에서 강 의원과 강 의원의 보좌관이었던 남 모 씨를 만났고, 남 씨가 자리를 잠시 비운 사이에 1억 원을 강 의원에게 건넸다는 취지의 진술이 자수서에 담긴 걸로 파악됐습니다.



본인은 금품을 받은 적 없다는 강 의원의 기존 해명과 정면으로 배치되는 내용으로 이번 수사 변곡점이 될 수 있다는 평가가 나옵니다.



경찰은 김 시의원을 상대로 당시 1억 원을 전달하고 돌려받은 과정을 구체적으로 캐물을 걸로 보입니다.



경찰은 지난 11일 김 시의원 자택 등 압수수색에서 확보하지 못한 노트북과 태블릿 PC 등도 제출받아 분석에 나설 방침입니다.



