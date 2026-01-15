뉴스
[속보] 장동혁 "한동훈 제명, 윤리위 재심 기간까지 최고위 결정 안 해"

박찬범 기자
작성 2026.01.15 09:19 수정 2026.01.15 09:24 조회수
[속보] 장동혁 "한동훈 제명, 윤리위 재심 기간까지 최고위 결정 안 해"
▲ 국민의힘 장동혁 대표가 15일 국회에서 열린 최고위원회의가 열릴 회의실로 향하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 당 윤리위원회의 한동훈 전 대표 제명 결정에 대해 재심 청구 기간이 지나기 전까지는 최고위원회 의결을 하지 않기로 했습니다.

장 대표는 오늘(15일) 오전 최고위원회의에서 "한동훈 전 대표가 제대로 소명 기회를 부여받지 못했다고, 일부 사실관계에 대해서 다툼이 있다고 말씀했다"며 "한 전 대표가 충분히 소명의 기회를 부여받은 다음 윤리위 결정 절차가 마무리 돼야 한다"고 말했습니다.

이어 "한동훈 대표가 재심을 청구할 수 있는 기간을 부여하는 것이 맞다"고 덧붙였습니다.

장 대표는 "최고위에서는 재심의 기회를 부여하고, 제대로 된 소명 기회를 부여받아서, 이 절차가 마무리될 수 있도록, 재심 기간까지는 최고위 결정을 하지 않겠다"고 밝혔습니다.

국민의힘 당규에는 윤리위의 징계 결정을 통보받은 당사자는 10일 이내 재심을 청구할 수 있다는 내용이 나와있습니다.

한 전 대표는 어제 기자회견에서 재심을 청구할 생각은 없다고 밝힌 바 있습니다.
 
(사진=연합뉴스)
