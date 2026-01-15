한국인 당 섭취식품 1위는 '사과'…2위 탄산음료

▲ 사과

우리나라 국민은 사과를 통해 당을 가장 많이 섭취한다는 조사 결과가 나왔습니다.질병관리청이 발표한 2024년 기준 국민건강통계에 따르면, 국내 당 섭취 주요 급원식품 1위는 사과가 차지했습니다.급원식품은 우리가 특정 영양소를 가장 많이 공급받게 되는 주요 음식을 말합니다.사과를 통한 하루 평균 당 섭취량은 3.93그램으로 전체의 6.9%였으며, 탄산음료가 3.55그램으로 2위, 우유가 3.40그램으로 3위에 올랐습니다.에너지 섭취의 핵심인 에너지 급원식품 1위는 멥쌀이 차지했습니다.멥쌀을 통한 하루 에너지 섭취량은 428.5킬로칼로리로 전체의 23.2%에 달했으며 돼지고기와 빵이 뒤를 이었습니다.단백질과 지방 섭취는 모두 돼지고기가 1위를 기록했습니다.단백질 급원으로는 돼지고기, 멥쌀, 닭고기 순이었고, 지방 급원으로는 돼지고기, 소고기, 콩기름 순으로 나타났습니다.나트륨의 경우 소금이 전체 섭취량의 15.6%를 차지해 가장 높았고, 배추김치와 간장이 각각 2위와 3위를 차지했습니다.(사진=양구군 제공, 연합뉴스)