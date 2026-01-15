[속보] 경찰, 김경 3일 만에 재소환…'강선우에 직접 전달' 진위 추궁

▲ 지난 11일 인천국제공항 1터미널을 통해 입국하고 있는 김경 서울시의원

더불어민주당 소속이던 강선우 의원에게 공천헌금 1억 원을 건넨 혐의를 받는 김경 서울시의원이 3일 만에 경찰에 재출석했습니다.서울경찰청 공공범죄수사대는 오늘(15일) 오전 김 시의원을 뇌물 등 혐의 피의자 신분으로 재소환했습니다.김 시의원은 지난 11일 미국에서 입국해 당일 밤부터 이튿날 새벽까지 3시간 30분가량 조사를 받은 바 있습니다.김 시의원은 2022년 지방선거를 앞두고 한 카페에서 공천헌금을 건넬 때 강 의원과 남 모 당시 사무국장 두 명이 모두 있었다고 경찰에 제출한 자수서에서 밝힌 것으로 전해졌습니다.이는 김 시의원이 남 사무국장에게 금품을 전달한 사실을 뒤늦게 알았고 반환토록 지시했다는 강 의원의 입장과 배치되는 대목입니다.김 시의원은 지난달 29일 강선우 의원이 김병기 의원과 공천헌금 문제를 논의한 녹취록이 보도되자 공천을 대가로 금품을 제공한 적 없다고 주장했습니다.그러나 같은 달 31일 강 의원이 사무국장을 통해 보고받았고 반환을 지시해 반환됐음을 확인했다고 밝히자 김 시의원도 이에 맞춰 1억 원을 건넸다가 돌려받았다고 번복했습니다.이후 도피성 출국 논란 속에 미국 체류 중 변호인을 통해 밝힌 자수서에서는 다시 강 의원이 공여 현장에 동석했다고 밝혔습니다.경찰은 오늘 조사에서 김 시의원을 상대로 현금 전달 경위와 반환 과정을 둘러싼 구체적인 사실관계, 공천 대가성 여부와 함께 자수서 내용을 집중적으로 추궁할 것으로 보입니다.한편 김 시의원은 미국 체류 중 메신저앱 텔레그램을 두 번 탈퇴했다가 재가입하는 등 증거를 인멸한 정황이 노출된 바 있습니다.경찰이 입국 당일 압수수색에 나섰지만 노트북과 태블릿을 확보하지 못했습니다.시의회에 반납된 업무용 PC를 확보했으나 이 또한 하드디스크가 포맷된 상태였던 것으로 전해졌습니다.경찰은 이르면 이번 주 강 의원도 소환해 조사할 방침입니다.