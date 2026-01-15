블랙핑크, 내달 27일 미니앨범 '데드라인'으로 컴백

▲ 블랙핑크

걸그룹 블랙핑크가 다음 달 27일 세 번째 미니앨범 '데드라인'(DEADLINE)을 발표합니다.소속사 YG엔터테인먼트는 공식 블로그에 블랙핑크의 컴백을 알리는 영상을 공개했습니다.블랙핑크가 앨범 단위로 신보를 내는 것은 지난 2022년 9월 정규 2집 '본 핑크'(BORN PINK) 이후 3년 5개월 만입니다.이들은 공백기 동안 활발한 솔로 활동을 펼쳤고, 지난해 7월에는 함께 디지털 싱글 '뛰어'(JUMP)를 내놓기도 했습니다.YG는 이번 앨범의 제목이 지난해 7월 고양에서 시작해 전 세계를 누비는 월드투어명과 같은 '데드라인이라며 "글로벌 팬과 함께 울고 웃으며 교감한 여정의 대미를 이번 컴백으로 장식한다"고 설명했습니다.블랙핑크는 뮤직비디오 촬영 등 주요 앨범 작업을 일찌감치 마쳤지만, 완성도를 위해 막바지 작업에 공을 들이면서 앨범 발매가 원래 계획했던 지난해에서 새해로 미뤄졌습니다.YG는 "짧지 않은 시간 기다려 주신 팬 여러분께 깊은 감사의 말씀을 전한다"며 "완성도 높은 음악으로 보답할 예정이니 많은 관심을 부탁드린다"고 전했습니다.블랙핑크는 오는 16∼18일 일본 도쿄 돔과 24∼26일 홍콩 카이탁 스타디움에서 월드투어 피날레를 장식합니다.