머스크 "테슬라 FSD 판매 중단…월 구독제로만 제공"

▲ FSD를 이용해 주행 중인 테슬라

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 운전자의 개입이 필요한 감독형 자율주행 소프트웨어 FSD(Full Self-Driving)를 통째로 판매하던 방식을 중단하고 구독제로만 제공할 예정이라고 14일(현지시간) 밝혔습니다.머스크는 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "테슬라는 2월 14일 이후 FSD 판매를 중단할 것"이라며 "이후 FSD는 월간 구독으로만 이용할 수 있을 것"이라고 공지했습니다.그동안 테슬라는 FSD를 8천 달러를 받고 한 번에 판매하거나 월 99달러부터 시작하는 구독제로 제공해 왔는데, 내달 14일부터는 오직 구독제로만 운영하겠다는 것입니다.머스크는 이렇게 전환하는 이유에 대해서는 밝히지 않았습니다.테슬라는 그동안 FSD 이용자 수나 월 구독자 수를 공개한 적이 없습니다.테슬라는 현재 FSD의 완전 자율주행 버전을 이용해 텍사스주 오스틴에서 제한적으로 로보(무인)택시 서비스를 운영하고 있습니다.샌프란시스코에서는 안전 요원이 운전석에 탑승한 상태로 택시(차량호출) 서비스를 운영 중입니다.미 경제매체 CNBC는 로보택시 시장에서 테슬라가 구글 웨이모보다 한참 뒤처져 있다고 이날 보도했습니다.이 매체는 투자회사 타이거 글로벌의 보고서를 인용해 웨이모의 지난달(2025년 12월) 주간 유료 승차 건수가 45만 건을 넘어섰다고 전했습니다.웨이모는 현재 오스틴과 샌프란시스코, 피닉스, 애틀랜타, 로스앤젤레스(LA)에서 로보택시를 운영 중이며, 올해 더 많은 도시로 확대한다는 계획입니다.