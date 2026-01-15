[정치쇼] 전용기 "김병기에 비상징계 않기로…절차적 정당성 확보 차원"

인터뷰 자료의 저작권은 SBS 라디오에 있습니다.

▷김태현 : 민주당 새 원내대표단이 꾸려졌습니다. 출범과 동시에 풀어야 할 과제들이 산적해 있는 상황인데요. 김병기 의원 징계 문제부터 검찰개혁, 2차 특검까지 전용기 더불어민주당 원내소통수석부대표와 함께 하나씩 짚어보도록 하겠습니다. 의원님, 안녕하세요.▶전용기 : 반갑습니다. 전용기입니다.▷김태현 : 의원님, 일단 축하드려요.▶전용기 : 감사합니다.▷김태현 : 왜냐하면 중요한 시기에 되게 중요한 원내소통수석부대표라는 중책을 맡으신 거잖아요. 각오부터 좀 들려주시지요.▶전용기 : 저희는 기본적으로 책임과 소통, 그리고 속도가 중요하다고 생각을 합니다. 그래서 싸울 때는 싸우고, 또 막힐 때는 풀어내는 그런 리더십이 필요한 때라고 보는데요. 한병도 원내대표님을 모시고 잘 풀어내도록 하겠습니다.▷김태현 : 그런데 원래 원내소통수석부대표가 예전에 박상혁 소통수석부대표 얘기 들으니까 처음에 당내 소통부터 우선한다 이렇게 설명을 하시던데요.▶전용기 : 그렇습니다.▷김태현 : 지금 김병기 의원 제명 문제라는 당내에 소통이 제일 중요한 이슈가 하나 터졌잖아요. 일단은 김병기 의원은 재심청구를 했는데 원래 지도부가, 당대표가 비상징계 이런 거 할 수 있잖아요.▶전용기 : 네.▷김태현 : 그런데 그거 안 하고 일단은 윤리심판원에서 재심 결정에 대해서 어떻게 하는지 좀 기다려보자라고 시간을 준 건 왜 그런 거예요?▶전용기 : 기본적으로 절차적인 정당성 때문입니다. 예를 들어서 명확한 증거가 있는 의혹이다, 그리고 본인도 소명이 된다라고 했을 때는 비상징계를 때릴 만큼의 속도가 붙을 수밖에 없는 상황이지요. 그런데 이 부분은 일단 김병기 원내대표 본인도 원한관계에 의한 폭로다라고 시작을 해서 조사나 수사를 통해서 법적인 요건들은 모두 받을 수 있고, 그것을 풀어낼 수 있는 여지가 충분하다라고 소명하고 있기 때문에요. 이 부분을 비상징계를 통해서 잘라내야 된다라고 보기보다는 당규에 따라서, 그러니까 절차에 따라서 정리하는 것이 맞다라고 하는 것이 지도부의 판단인 겁니다.▷김태현 : 그 재심이 1월 말쯤에 열리나요?▶전용기 : 그렇습니다. 1월 말 정도에 열립니다.▷김태현 : 그러면 당은 한 2주 정도는 기다려줄 수도 있다, 일단은 절차적 기본권은 다 지키게 보장해 주겠다 이런 입장인 거지요?▶전용기 : 그렇습니다. 그러니까 어려울 때일수록 원칙으로 돌아가야 되지 않겠습니까. 그런 측면에서 여러 가지 논란거리가 있을 수 있기 때문에 딱 당규에 따라서 절차적으로 정리하자라는 입장인 겁니다. 사실 부담이 없다라고 하면 거짓말이겠지요.▷김태현 : 뭐 그렇겠지요.▶전용기 : 부담은 크지요. 의원님들도 굉장한 부담을 느끼고 있는데요. 실제로 이런 폭로전에서 가장 중요한 게 기본이지 않습니까. 그래서 당장에 눈치보기 식으로 속도만 빨리해서 빨리 정리하는 것이 바람직하다라기보다는 정확하게 이 문제를 들여다보고, 팩트 위주로 처리하는 것이 필요하다라고 하는 입장에서 지도부도 어렵지만 지키고 있다 이 정도의 말씀드릴 수 있겠습니다.▷김태현 : 지도부의 입장은 제가 어떤 의미인지는 알겠는데요. 그런데 지방선거잖아요. 특히 수도권 쪽에서 많은 민주당 후보들이 준비를 하고 계실 텐데요. 의원님들 생각은 조금 다를 수도 있을 것 같거든요.▶전용기 : 그러니까 새로운 폭로들이 계속 나오잖아요. 그러니까 김병기 전 원내대표께서 자리를 지킴으로써 더욱더 민주당을 위한 공격이 가열차게 이루어지고 이런 부분에 대해서 후보들도 힘들 거예요. 그러나 이 절차적 정당성을 지키지 않고 일처리를 했을 때 또 새로운 논란이나 또 다른 문제제기의 국면에 왔을 때는 더 어려운 문제를 낳게 된다라는 게 기존 역사가 만들어준 근거 아니겠습니까. 그렇기 때문에 조금 어렵더라도 명확하게 정리하고, 절차적인 정당성을 지켜내야 한다라고 하는 원론적인 태도를 지금 견제할 수밖에 없는 상황입니다.▷김태현 : 의원님, 이거 마지막 최종 결정되려면 의원총회에서 추인받아야 되는 거지요?▶전용기 : 네.▷김태현 : 그러다 보니까 김병기 의원이 지금 약간 동료의원들에게 읍소전략을 펴고 있다 뭐 이런 언론의 분석도 있던데요. 실제 얘기 많이 해 보셨을 거 아니에요. 소통수석부대표이시니까요.▶전용기 : 지금 비상징계에 의해서 만약에 징계를 결정한다라고 한다면 여러 가지 김병기 원내대표의 그 구호활동들이 의미가 있다고 봅니다. 그러니까 실제로 흔들릴 수 있는 의원들이 많다고 보는데요. 절차적인 정당성, 그러니까 당규에 의해서 만들어진 조사 후에 징계라면 더 이상 구호활동이 의미가 없지요. 그래서 지도부가 더 절차적인 정당성을 강조하고 있는 겁니다.▷김태현 : 그러면 재심이 윤리심판원에서 기각되고, 지도부가 그거를 확정하고, 그러면 의원총회 넘어가면 윤리심판원 결정이 뒤집어지기 쉽지 않을 거다?▶전용기 : 쉽지 않지요. 왜냐하면 근거에 의해서 판단된 거기 때문에, 당장 속도전으로 정리됐던 거리와는 전혀 다른 국면이라고 저는 보기 때문에 정당성을 저희가 강조하고 있는 겁니다.▷김태현 : 결국 여러 가지 의혹들 중에서 공천헌금 의혹도 있는 건데, 강선우 의원과 같이 연루가 돼 있는데요. 이거 김병기 의원에 대한 강제수사에 들어갔던데요. 보니까 자택, 사무실 압수수색, 연루자들 출국금지 뭐 이렇게 내렸어요. 강선우 의원에 대한 수사도 진행 중이고요. 그런데 이거 물론 지금은 민주당 의원이 아니기는 하지만 결국 민주당 의원 때 있었던 일이니까요.▶전용기 : 네.▷김태현 : 김경 시의원이 자수서 냈다는 거 어제 SBS 단독보도 보니까 돈 받을 때 강선우한테 의원한테 직접 줬다 이렇게 얘기하고 있거든요. 이거 민주당 지도부로서 어떻게 보고 계십니까?▶전용기 : 굉장한 우려입니다. 있을 수 없는 일이 일어난 것이고, 그 이후에 공천과정까지 실제로 구호활동을 본인이 직접 해서 녹취가 나온 것 아니겠습니까. 굉장히 부적절한 일이고, 앞으로 이런 일이 재발돼서는 안 된다라고 하는 공감대가 민주당 내에 다 퍼져 있다는 말씀을 드리겠습니다.▷김태현 : 그런데 의원님, 만약에 경찰이 강선우 의원에게 영장을 치면 체포구속영장 이거 동의안이 넘어오잖아요, 지금. 그러면 어떻게 처리하실 생각이에요?▶전용기 : 지금 저희가 영장도 보지 않은 상태에서 말씀드리기는 좀 어렵습니다마는 원칙대로 처리해야 된다고 저희는 보고 있습니다. 과거부터 사실 체포동의안 넘어오면 어떻게 할 것이냐라는 질문을 많이 받았는데요. 아무리 짧은 시간이더라도 본인의 소명을 들어보고, 실제로 법무부에서 넘어오는 체포동의안을 꼼꼼히 저희가 살펴보고 결론을 내리거든요. 그래서 실제로 문제가 있다고 판단된다면 뭐 가결도 충분히 검토할 수 있는 부분이기 때문에 법무부에서 넘어오는 그 체포동의안을 보고 판단해도 늦지 않을 것 같습니다.▷김태현 : 어쨌든 예전에 우리 한 식구였으니까 무조건 막아줘 이건 절대 아니다?▶전용기 : 반드시 그렇게 하는 것은 바람직하지 않다고 보고 있습니다.▷김태현 : 그런데 야당은 이거 경찰에 어떻게 맡기냐, 너무 늦었다. 강선우 의원도 마찬가지이지만 어제 있었던 김병기 의원에 대한 강제수사도 너무 늦은 거 아니냐, 이러니까 특검해야지. 이 얘기를 하고 있거든요. 야당의 특검 주장이요.▶전용기 : 경찰이 미진하게 수사하고 있다, 늦었다라고 하는 비판 저는 충분히 받을 수 있다고 봅니다.▷김태현 : 그래요?▶전용기 : 실제로 늦었던 것으로 보고 있습니다. 그래서 국민의힘에서는 특검하자고 주장을 하는데요. 과거 통일교 특검처럼 수사대상이 민주당으로만 돼야 된다, 그렇게 한정돼야 된다라고 하는 말도 안 되는 주장만 되풀이할 거라면 받을 수 없다라는 입장입니다. 저희는 기본적으로 공천헌금과 관련해서는 과거부터 지금까지 있었던 정치권의 병폐 아닙니까. 이거는 반드시 이번에 끊어내고 가야 된다라고 하는 측면에서 특검을 한다면 여야 할 것 없이 모두 이런 의혹들을 가지고 있는 사람들은 싹 수사하고 털고 나가야 된다라고 하는 측면에서는 공감한다라는 말씀드리겠습니다.▷김태현 : 그러면 의원님, 이게 강선우 의원과 2022년 지방선거에 김경 시의원과 연루된 그것뿐만이 아니고. 민주당의 전 지역구, 국민의힘의 전 지역구. 전국을 다 보자?▶전용기 : 실제로 전부 다 전수조사해야 된다라고 하는 것은 물리적인 것도 있지 않습니까. 그러나 이 공천헌금과 관련돼서는 털고 가야 되기 때문에 의혹이 제기되고 특검에서 수사가 진행되면 굉장히 많은 투서들이 들어올 거거든요. 민주당뿐만 아니라 국민의힘이 저는 더 많이 올 거라고 생각을 합니다. 그런 사람들까지 함께 수사대상에 넣어서 이번에는 끊고 가야 되는 것에 공감한다는 말입니다.▷김태현 : 그거 만약에 하다 보면 민주당에서 더 큰 게 나올 수도 있는데 민주당이건 국민의힘이건 그래도 상관없다?▶전용기 : 그럼에도 불구하고 털고 가야 될 부분들은 있지 않겠습니까. 그래서 수사가 미진한 부분에 대해서, 국민적 의혹을 털고 가야 된다라는 부분에 대해서 저는 공감한다는 말씀을 드리겠습니다.▷김태현 : 수사 말고 사실 이게 당내 문제니까요. 솔직히 물리적으로 국민의힘이든 민주당이든 지금 예전의 공천기록들이 다 이제 없어졌으니까. 6개월 있으면 양당이 다 없앤다 그러더라고요. 수사는 쉽지 않을 건데요. 당내에서 자체적으로 전수조사해서 쇄신안 내고 이럴 계획은 없으세요?▶전용기 : 그러니까 전수조사가 기록이 없기 때문에 무의미해지는 상황이 벌어지고 있는 것 아닙니까. 그러나 이런 공천헌금 사태가 수면 위로 드러났고, 실제로 공천과정 중에 불이익을 받은 사람들은 존재하기 때문에 만약에 수사가 진행되고 있다, 만약에 조사가 진행된다 하면 전국에서 이런 일이 있었던 사람들에 대한 투서가 안 올라올 수가 없는 구조입니다. 굉장히 민주적으로 당이 운영되고 있고, 투서가 올라올 수밖에 없는 구조 이런 것들이 맞아떨어지기 때문에 저희는 충분히 조사가 가능하다라고 보고 있는 겁니다.▷김태현 : 그러면 당내에서 이거를 그냥, 정청래 대표는 휴먼에러 이렇게 얘기했잖아요. 그러면 그게 아니고 시스템에러일 수도 있으니 들여다는 보겠다 이런 걸 원내 지도부는 생각하고 있는 거예요?▶전용기 : 그러니까 시스템상의 부정은 아닌 겁니다. 왜냐하면 지금 휴먼에러라고 말씀하는 이유 자체가 실제로 돈을 받았다고 의혹을 받는 당사자가 공관위 간사에게 가서 부탁을 하는 것이지 않습니까. 이게 시스템상으로는 이루어질 수 없는 것이지요. 그래서 휴먼에러라고 말씀을 드리는 것인데요. 시스템에러라고 원내대표가 본다 이 부분은 전혀 아니다라는 말씀을 드리겠습니다.▷김태현 : 그러면 의원님, 이거예요? 시스템에러는 아니고 휴먼에러인데, 그 에러의 휴먼이 강선우 의원이 아니고 다른 사람들도, 의원들도 있을 수 있다?▶전용기 : 뭐 충분히 있을 수 있다고 보는 거지요.▷김태현 : 많은 휴먼에러가 있을 수 있으니 들여다보겠다.▶전용기 : 사람이 하는 일인데 휴먼에러가 없겠습니까? 그래서 민주당뿐만 아니고, 여야 할 것 없이 더 많이 나올 수 있다라는 거고요. 국민의힘이 더 많이 나왔었습니다.▷김태현 : 그래요?▶전용기 : 그래서 과거에 공천 의혹, 공천헌금 관련 의혹들은 국민의힘이 더 많았기 때문에 같이 우리가 들여다봐야 된다라는 입장입니다.▷김태현 : 알겠습니다. 어떤 의미이신지 제가 이해를 했습니다. 그리고 지금 또 하나 어려운 게 공소청법, 중수청법이 있잖아요. 정부안을 두고 민주당 내에서 검찰개혁이 후퇴했다 이런 우려의 목소리가 나와요. 검찰청이 이름만 바꿔서 중수청으로 가는 거 아니냐, 법무부 장관 밑에서 행안부 장관으로. 이게 비판의 핵심이잖아요.▶전용기 : 네.▷김태현 : 이거 오늘 정책의총에서 충분히 토론하겠다고 밝혔던데, 정청래 대표도 사과를 하고요. 어떤 부분에 주안점을 두고 지금 토론이 이루어지는 건가요?▶전용기 : 기본적으로 보완수사권에 대한 문제입니다. 왜냐하면 기존에 수사검사와 기소검사가 동일시돼 있을 때 기존의 검찰에서도 보완수사로 인지수사라든지 별건수사가 모두 가능했던, 그러니까 권력의 집중이 가능했던 구조였던 겁니다. 그 부분을 저희가 지적하면서 검경수사권 분리를 추진을 해왔는데요. 결국에는 중수청에서도 보완수사가 가능할 수 있게끔 해놓고, 그리고 수사기관 간의 분란이 있을 때 수사를 우선할 수 있는 권한까지 준다면 이건 제2의 검찰청 내지 더 큰 권한을 얻는 것 아니냐 하는 의심을 할 수밖에 없는 것이지요.▷김태현 : 네.▶전용기 : 그래서 핵심내용들은 보완수사권에 대한 문제입니다. 그래서 오늘 정책의총에서 충분한 토론을 거칠 생각이고요.▷김태현 : 네.▶전용기 : 다만 실제 수사현장에서 분란을 없애기 위해서 필요하다는 지적도 있기 때문에 모든 방향성을 열어놓고 법안내용, 그러니까 팩트들을 가지고 정책의총에서 1차적으로 논의를 할 계획이고요. 이후에 필요하다면 공청회라든지, 새로운 다양한 방법을 통해서 공론화할 생각을 가지고는 있습니다.▷김태현 : 의원님, 그냥 제가 딱 봐도 이 안은 민주당의 의원님들이 많이 반대하실 것 같긴 하거든요. 주장하셨던 검찰개혁하고 좀 다른 내용으로 보일 수 있어서요.▶전용기 : 네.▷김태현 : 정부안은 왜 이렇게 나왔다고 보세요?▶전용기 : 그러니까 수사를 현장에서 많이 지휘해 보셨던 검사 출신들도 있고, 또 수사관들의 의견도 있지 않겠습니까. 그렇기 때문에 현장의 혼란을 없애기 위한 방안이 보완수사권이다라는 주장들이 굉장히 힘을 얻었고, 신뢰를 얻었다고 봅니다. 그래서 해당 안이 나왔다고 보는데요.▷김태현 : 네.▶전용기 : 그러나 정부와 청와대에서의 입장도 결국에는 국회에서 입법과정 중에 조정을 했으면 좋겠다, 해도 된다라고 하는 의견을 피력하고 있기 때문에 저는 국회에서 충분히 토론 가능하다고 봅니다.▷김태현 : 그런데 의원님, 진짜 궁금한 건 이재명 대통령의 의중, 진심이 어디 있느냐는 건데요. 오늘 아침 조선일보 보니까 이런 얘기가 있었더라고요. 그 추진단 관계자가 대다수가 반대의견을 냈지만 봉욱 수석의 의견이 관철됐다. 이재명 대통령의 뜻으로 받아들였기 때문이다. 그리고 이재명 대통령이 일본행 비행기에 오르기 전에 정청래 대표하고 대화하면서 “검찰의 권한이 없어지는데 지금 단계에서는 상호견제를 해야지.” 이런 발언을 하는 장면이 포착됐다는 게 조선일보의 기사거든요. 그러면 결국 대통령의 뜻은 이거 너무 경찰에 다 주면 경찰도 견제가 안 되니까 검찰의 힘을 다 빼면 안 되는 거 아니냐 이런 생각을 가지는 거 아니냐라는 관측인데 어떠세요?▶전용기 : 그러니까 대통령께서는 여러 가지 의견들을 다 들었을 겁니다.▷김태현 : 뭐 그러시겠지요.▶전용기 : 그러나 현장에 혼란이 있으면 안 된다라고 하는 기본적인 행정가의 입장도 있기 때문에 저는 충분히 가미가 됐을 거라고 봅니다. 그렇기 때문에 기존의 입장이었던 보완수사권 논란을 대통령께서도 충분한 의견으로 이렇게 표현을 하셨던 것 같은데요. 저는 추가적으로 국회에서 논의가 된다면 청와대나 정부에서도 들을 생각은 충분히 가지고 있다라고 보고 있습니다. 그런 측면에서 큰 혼란은 없을 것 같고요. 추가적으로 민주당과 정부가 잘 조율할 필요가 있다 정도로 봐주시면 좋을 것 같습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 그리고 한병도 원내대표가 당정청 24시간 핫라인 이거 얘기하셨던데요. 이거 가동은 지금도 되고 있는 거예요?▶전용기 : 되고 있습니다. 언제나 통화하고, 사실 문제가 있을 때 그때그때 소통할 수 있는 라인이 있고요. 한병도 원내대표 자체도 원래 정무수석을 하셨잖아요. 그래서 누구보다 청와대의 시스템을 잘 알고 있기 때문에 핫라인은 이미 가동되고 있다는 말씀을 드리고요.▷김태현 : 네.▶전용기 : 그러고 중수청, 공소청을 한 말씀만 더 드리면요. 검찰하고 국민의힘이 가만히 있는 이유는 무엇인가 사실 저는 한 가지 물어보고 싶은 생각도 있습니다.▷김태현 : 그러면 무엇이라고 생각하세요?▶전용기 : 아무래도 검찰의 힘을 좀 실어줘야 된다라고 하는 입장이었기 때문에, 지금 또 중수청의 이 논란들에 대한 입장을 안 내는 것 아니겠습니까. 그렇기 때문에 저희는 추가적인 논의를 통해서 이 문제를 해결해나가야 된다라고 보고 있습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 새로 지금 원내소통수석부대표 되셨는데 여당이 이슈가 많아요. 이혜훈 장관후보자의 청문회는 월요일입니다. 그런데 어제도 오늘도 단독기사로 새 의혹들이 계속 제기되거든요. 지금 일단 이 장관후보자에 대한 민주당 의원들의 분위기는 좀 어떻습니까?▶전용기 : 좋지 않습니다. 실제로 부담을 많이 느끼고 있는 상황입니다. 새로운 의혹들이 나오고 있고, 방어하기 어려운 이런 의혹들도 나오고 있기 때문에 굉장히 부담을 많이 가지고 있습니다. 그러나 청문회까지 보고 가자라고 하는 것들은 후보자 본인에게 소명할 수 있는 기회는 줘야 된다라고 하는 측면, 그리고 대통령의 인사권을 존중한다는 의미에서 청문회까지는 지켜보고 소명이 될 수 있는지를 한번 지켜보자라고 하는 측면입니다. 사실 국민의힘이 국민의힘 인사를 검증하고 있는 것과 마찬가지거든요.▷김태현 : 지금 그렇게 됐어요.▶전용기 : 그런 측면에서 어디까지 할 수 있는지를 한번 보는 것이고요. 그러나 장관후보자로서의 자질이 있는지를 청문회 차원에서 우리도 비단 보호만 하지 않겠다, 제대로 된 검증을 하겠다라고 하는 측면이기 때문에 소명의 기회로서 저희는 청문회를 지켜보자라고 하는 입장입니다.▷김태현 : 그러면 여당이지만 우리가 예전처럼 무조건 실드, 방어 이거 없다 이런 말씀이신 거잖아요.▶전용기 : 그렇지요. 지금 나오고 있는 의혹들이 뭐 한 2주 전에 민주당에 들어오고 나서 생긴 의혹들이 아닙니다. 과거 10년 전부터 가지고 오던 의혹들이고, 국민의힘 소속일 때 나왔던 이런 사건들이더라고요. 실제로 구의원에 대한 갑질 이 문제도 국민의힘 소속 지역위원장이고.▷김태현 : 바른정당인데.▶전용기 : 아, 바른정당이요. 그래서 이런 문제들이 국민의힘 소속에서 있었던 부분이었기 때문에 저희는 국민의힘에서 지적하는 것들이 뭐 타당하다고 하는 측면도 충분히 있고요. 거기에 더불어서 저희도 방어만 하지 않고, 실제로 국무위원 후보자로서 적절하게 역할을 할 수 있는지가 포인트이기 때문에 청문회를 지켜봐야 한다는 입장입니다.▷김태현 : 의혹 중에서 뭐가 제일 심각하다고 보세요?▶전용기 : 사실 부동산 이슈는 제대로 된 해명이 있어야 된다고 보고 있습니다.▷김태현 : 청약 같은 것들이요?▶전용기 : 그렇습니다, 청약. 결혼을 한 자녀가 있는데 그 자녀가,▷김태현 : 미혼인, 아직 혼인신고를 안 한 거를.▶전용기 : 그렇지요. 혼인신고 안 하고 본인이 같이 살고 있는 걸로 표현해서 결국에는 청약에 당첨됐다는 것 아니겠습니까. 이 부분도 본인의 소명이 반드시 필요한 부분이라고 저희는 보고 있습니다.▷김태현 : 의원님, 알겠습니다. 오늘 인터뷰는 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 지금까지 더불어민주당 전용기 원내소통수석부대표였습니다. 감사합니다.▶전용기 : 감사합니다.[SBS 김태현의 정치쇼]