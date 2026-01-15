김민재, 첫 골에 철벽수비…뮌헨, 리그 17경기 무패

▲ 역전 결승골을 터트린 뮌헨 김민재가 세리머니 하는 모습

축구 국가대표 수비수 김민재(29)가 시즌 첫 골을 터트리며 소속팀 바이에른 뮌헨의 개막 후 무패 행진을 이끌었습니다.뮌헨은 15일 오전(이하 한국 시간) 독일 쾰른의 라인에네르기 슈타디온에서 열린 2025-2026 독일 분데스리가 17라운드 원정 경기에서 FC쾰른에 3-1로 역전승했습니다.이로써 뮌헨은 시즌 개막 이후 리그 17경기에서 15승 2무(승점 47)로 무패 행진을 이어가며 선두를 질주했습니다.2위 보루시아 도르트문트(승점 36·10승 6무 1패)와는 승점 11차입니다.승리의 주역은 김민재였습니다.선발 출전해 요나탄 타와 중앙수비를 맡은 김민재는 1-1로 맞서 있던 후반 26분 결승골을 터트렸습니다.상대 왼쪽에서 코너킥을 얻은 뮌헨은 짧은 패스로 득점 기회를 엿봤고, 루이스 디아스가 골문 오른쪽으로 올린 크로스를 일본인 수비수 이토 히로키가 헤더로 연결하자 골문 앞에 있던 김민재가 머리로 받아 넣었습니다.김민재의 올 시즌 공식전 1호 골이었습니다.앞서 김민재는 지난해 8월 열린 분데스리가 시즌 개막전 RB 라이프치히와 홈 경기(뮌헨 6-0 승)에 교체 투입돼 도움 하나를 기록했을 뿐입니다.김민재가 분데스리가 그라운드를 밟은 것은 3경기 만입니다.김민재는 허벅지 근육 통증과 치아 문제 등으로 최근 2경기에는 결장했습니다.그러나 새해 처음 출격한 경기에서 풀타임을 소화하고 시즌 첫 골도 터트리며 완벽한 회복을 알렸습니다.뮌헨은 전반 41분 쾰른의 린톤 마이나에게 페널티지역 정면에서 왼발 슈팅으로 선제골을 내주고 끌려갔습니다.하지만 추가시간이 흐르던 전반 50분 마이클 올리세의 패스를 이어받은 세르주 그나브리가 골문 오른쪽 엔드라인 부근에서 오른발로 슈팅한 공이 한 번 튀면서 골대 안으로 들어가 1-1로 균형을 맞춘 채 하프타임을 맞았습니다.이후 뮌헨은 후반 들어 김민재의 공수에 걸친 활약으로 전세를 뒤집었습니다.김민재는 후반 10분 철벽수비로 추가 실점을 막았습니다.쾰른의 긴 패스를 타가 실수로 흘려 상대에게 결정적인 득점 기회를 내줬으나 김민재가 빠른 속도로 따라붙어 공을 낚아챘습니다.이후 김민재는 후반 26분 직접 승부를 가르는 결승골까지 책임졌습니다.뮌헨은 후반 39분 디아스가 페널티지역 왼쪽에서부터 중앙으로 공을 몬 뒤 욕심부리지 않고 오른쪽으로 내주자 레나르트 카를이 왼발 슈팅으로 마무리해 쐐기를 박았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)