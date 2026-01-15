미국 이동통신사 버라이즌, 미 전역서 서비스 장애

▲ 미국 이동통신사 버라이즌의 매장

미 최대 이동통신사인 버라이즌의 통신망 서비스가 현지시간 14일 미국 전역의 주요 도시에서 중단돼 이용 고객들이 피해를 입었습니다.버라이즌은 이날 오후 엑스(X·옛 트위터) 공지문에서 "버라이즌 기술팀이 서비스 중단 문제를 해결하고 있다"며 "우리는 이번 사태가 고객의 하루에 미치는 영향을 이해하고 있으며 가능한 한 빨리 이를 해결하기 위해 최선을 다하고 있다"고 밝혔습니다.다만, 이번 서비스 장애의 원인이 무엇인지는 밝히지 않았습니다.월스트리트저널(WSJ)은 미국 온라인장애 추적사이트 다운디텍터(Downdetector)를 인용해 이날 하루 버라이즌 서비스 장애 관련 보고가 100만 건 이상 접수됐다고 전했습니다.장애 보고는 이날 미 동부시간 정오 무렵부터 급증했으며, 이용자들은 휴대전화 이동통신망 신호가 잡히지 않는 장애를 경험했다고 보고했습니다.서비스 장애는 뉴욕, 시애틀, 로스앤젤레스, 마이애미 등 대도시 지역에 집중됐다고 다운디텍터는 분석했습니다.버라이즌은 지난해 말 댄 슐먼 최고경영자(CEO)가 새로 취임한 이후 직원 1만 3천 명을 감원한 바 있습니다.(사진=게티이미지)