이민성호, U-23 아시안컵 8강서 호주와 격돌

아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵에서 졸전을 거듭하고도 운 좋게 8강에 오른 이민성호가 호주와 4강 진출을 다툽니다.



호주는 14일 오후(이하 한국시간) 사우디아라비아 리야드의 프린스 파이살 빈 파흐드 스타디움에서 열린 2026 AFC U-23 아시안컵 조별리그 D조 마지막 3차전에서 이라크에 2-1로 극적인 역전승을 일궜습니다.



호주는 후반 18분 이라크의 아모리 파이살에게 페널티킥으로 선제골을 내주고 끌려갔으나 추가시간이 흐르던 후반 48분 야야 두쿨리의 헤딩 동점 골에 이어 4분 뒤 역습 상황에서 마티아스 맥알리스터가 골문 앞에서 왼발슛으로 역전 결승 골을 터트려 짜릿한 승리를 거뒀습니다.



이로써 이라크에 졌더라면 탈락할 뻔했던 호주는 2승 1패로 승점 6을 쌓아 같은 시간 태국과 0-0으로 비긴 중국(승점 5·1승 2무)을 제치고 조 1위로 8강에 올랐습니다.



이라크와 태국은 나란히 승점 2(2무 1패)에 그쳐 대회를 마감했습니다.



호주의 8강 상대는 한국입니다.



이민성 감독이 지휘하는 한국은 지난 13일 우즈베키스탄에 0-2로 완패하고도 레바논이 강호 이란을 1-0으로 눌러준 덕에 우즈베키스탄(승점 7·2승 1무)에 이은 C조 2위(승점 4·1승 1무 1패)로 가까스로 8강에 진출했습니다.



한국과 호주의 8강전은 오는 18일 오전 0시 30분 사우디 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티홀 스타디움에서 열립니다.



한국은 호주와 U-23 대표팀 간 전적에서 9승 4무 3패로 우위를 점했습니다.



하지만 지난해 6월 국내에서 치른 두 차례 평가전에서는 단 한 골도 넣지 못하고 1무 1패(0-0 무, 0-2 패)를 기록했습니다.



한편, 이날로 대회 조별리그가 끝나면서 8강 대진도 완성됐습니다.



김상식 감독이 이끄는 A조 1위 베트남이 B조 2위 아랍에미리트(UAE)와 맞붙고, B조 1위 일본이 A조 2위 요르단과 대결합니다.



C조 1위 우즈베키스탄은 D조 2위 중국과 싸웁니다.



한국이 8강에서 호주를 꺾는다면 일본-요르단전 승자와 4강에서 결승 진출을 놓고 격돌하게 됩니다.