환율 급락에 이때다 '달러 사재기'…당국 개입 뒤 환전 급증

지난 연말 외환당국의 시장 개입으로 환율이 급락한 틈을 타 개인 투자자들이 은행을 통해 '달러 사재기'에 나선 것으로 나타났습니다.



당국의 엄포에도 원/달러 환율 상승세가 꺾이지 않을 것으로 예상한 개인들이 환율 하락을 투자 기회로 적극 활용한 셈이 됐습니다.



오늘(15일) 금융권에 따르면, 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)에서 개인 고객이 원화를 달러화로 환전(현찰 기준)한 금액은 지난달 24일부터 이달 13일까지 총 4억 8천81만 달러로 집계됐습니다.



이 기간 일평균 환전액은 2천290만 달러에 달해 지난해 1∼11월 일평균 환전액(1천43만 달러)의 두 배를 훌쩍 넘었습니다.



지난달 24일은 외환당국이 기업과 금융기관의 재무 건전성에 큰 영향을 미치는 연말 환율 종가를 떨어뜨리기 위해 강도 높은 구두 개입에 나선 날입니다.



그 무렵 국민연금의 본격적인 전략적 환 헤지도 예고됐습니다.



당일 환율은 하루 만에 33.8원 급락했으며, 같은 달 29일까지 사흘 연속 내려 1,480원대에서 1,420원대까지 가파르게 떨어졌습니다.



개인 투자자들은 달러 저가 매수에 나섰습니다.



지난달 24일 하루 5대 은행에서 개인이 원화를 달러로 환전한 금액은 6천304만 달러에 달했습니다.



평소 일주일치에 가까운 환전 규모였습니다.



일부 시중은행 지점에서 100달러짜리 달러 지폐가 소진됐다는 안내문이 나붙기도 했습니다.



이런 달러 환전 수요는 올해 들어 10거래일 연속 환율이 오르며 다시 1,480원을 눈앞에 둔 상황에서도 크게 잦아들지 않는 것으로 보입니다.



지난 13일 하루 5대 은행에서 개인이 원화를 달러로 환전한 금액은 1천744만 달러로, 지난해 1∼11월 일평균 환전액(1천43만 달러)보다 여전히 70% 가까이 많았습니다.



반면, 5대 은행에서 개인이 달러화를 원화로 환전한 금액은 지난달 24일부터 이달 13일까지 총 9천31만 달러에 그쳤습니다.



일평균 환전액도 430만 달러로 크지 않았습니다.



단순 계산하면 달러 수요가 원화 수요의 5배를 넘을 정도로 수급에 쏠림이 심했던 셈입니다.



외환당국의 총력 대응이 무색하게 많은 투자자가 달러를 사들이는 것은 그만큼 환율 추가 상승 기대가 매우 높기 때문으로 분석됩니다.



실제 환율은 올해 들어 전날까지 열흘째 하루도 빠짐없이 상승해 지난달 24일 이후 최고인 1,470원 후반대까지 뛰었습니다.



전문가들 사이에서도 고환율 장기화를 점치는 분위기가 짙습니다.



박형중 우리은행 이코노미스트는 "올해 환율이 연간 1,450원 안팎을 기록할 것으로 전망한다"며 "상반기가 1,470원 정도로 하반기보다 높을 것"이라고 예상했습니다.



그는 "대외 요인이 원화에 불리하게 전개될 경우 1,480원을 넘을 수 있다"며 "환율 저항선이 무의미해지는 순간 오버슈팅이 나올 수도 있다"고 덧붙였습니다.