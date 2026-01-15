미국·덴마크·그린란드, 백악관서 고위급 회담…"근본적 이견"

이미지 확대하기

미국과 덴마크가 북극의 덴마크 자치령인 그린란드 문제를 논의하기 위해 현지시간 14일 워싱턴 DC의 백악관에서 만났습니다.이날 오전 약 1시간 동안 진행된 회동에는 JD 밴스 미 부통령과 마코 루비오 국무장관, 라르스 뢰케 라스무센 덴마크 외무장관과 비비안 모츠펠트 그린란드 외무장관이 참석했습니다.양측은 트럼프 대통령이 원하는 미국의 그린란드 확보 방안에 대해 각자 입장을 교환했지만, AP 통신에 따르면 덴마크 고위 관계자는 기자들에게 그린란드를 둘러싼 "근본적인 이견"이 남아 있다고 전했습니다.도널드 트럼프 미 대통령은 최근 북극해 안보 강화를 이유로 내세우며 그린란드를 미국이 차지해야 한다고 주장해왔습니다.미국과 덴마크·그린란드는 다만 이 같은 이견을 해소하기 위해 실무 그룹을 구성하는 데 합의했습니다.라스무센 장관은 기자들에게 "우리 관점에서 그 실무 그룹은 미국의 안보 우려를 어떻게 해소할지에 초점을 맞추되, 덴마크 왕국의 레드라인을 존중해야 한다"고 말했습니다.덴마크의 '레드라인'이란 미국에 대한 그린란드 영유권 이양을 가리킨 것으로 풀이됩니다.모츠펠트 장관은 그린란드가 미국과의 협력 강화를 바라지만, 미국령이 되기를 바라는 것은 아니라고 강조했습니다.회담에 앞서 트럼프 대통령은 트루스소셜에 올린 글에서 "국가 안보 목적을 위해 그린란드가 필요하다"며 "나토(NATO·북대서양조약기구)는 우리가 그것을 얻도록 앞장서야 한다"고 주장했습니다.미국과 덴마크는 모두 나토 회원국입니다.트럼프 대통령은 미국이 그린란드를 확보하지 않을 경우 러시아나 중국이 차지할 것이라면서 "그런 일은 절대 일어나지 않을 것"이라고 말했습니다.옌스-프레데리크 닐센 그린란드 총리는 전날 메테 프레데릭센 덴마크 총리와 코펜하겐에서 공동 기자회견을 열어 "미국의 일부가 되느니 덴마크에 남는 편을 택할 것"이라고 밝혔습니다.닐센 총리는 이날 회담 직전 그린란드 언론과의 인터뷰에서 "지금은 독립을 이야기할 때가 아니다"라고 강조하며, 트럼프 대통령의 병합 의지를 용납하지 않을 것임을 강조했습니다.한편, 라스무센 장관과 모츠펠트 장관은 백악관 회담 이후 미 연방 상원의 '북극 코커스' 소속 의원들과 만날 예정이라고 AP 통신이 전했습니다.초당적 성격으로 꾸려진 미국 의회 대표단도 이번 주 후반 코펜하겐을 방문해 덴마크·그린란드 관리들과 만날 예정입니다.(사진=AP, 연합뉴스)