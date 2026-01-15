"내 차 번호판 뭐더라?"…제미나이, 메일·구글포토 검색해 답변

▲ 제미나이

구글의 인공지능(AI) 챗봇 제미나이가 인터넷 정보뿐 아니라 개인 메일과 사진에 있는 내용까지 확인해 답변하는 기능을 선보였습니다.구글은 제미나이를 지메일·구글포토 등 자사 앱들과 연동해 정보를 검색할 수 있도록 한 '퍼스널 인텔리전스'를 14일(현지시간) 공개했습니다.이를 통해 제미나이가 모두에게 공개된 인터넷 정보뿐 아니라 개인의 상황에 맞는 정보를 통합해 답변할 수 있게 된다는 것이 구글의 설명입니다.예를 들어 자동차의 타이어를 교체해야 할 때 퍼스널 인텔리전스가 적용된 제미나이에 물어보면 구글 포토에 저장된 사진을 기반으로 자신의 차량에 맞는 타이어 규격은 물론이고 평소 주행환경 등까지 확인해 최적의 타이어를 제안해줍니다.가족 휴가 계획을 제안해달라는 요청에도 평상시 관심사나 과거 여행 기록을 바탕으로 일정을 짜 줍니다.구글은 퍼스널 인텔리전스의 이와 같은 앱 연결 기능이 개인정보 보호를 최우선 가치로 두고 설계됐다고 설명했습니다.이 기능은 기본적으로 비활성화 상태이며, 이용자가 직접 활성화 여부나 연결할 앱 등을 선택할 수 있고 연결 해제도 언제든 가능하다는 것입니다.특정 대화에서만 맞춤 기능을 끄거나, 대화 기록을 남기지 않는 '일시적 대화' 모드 기능도 추가했습니다.특히 구글은 제미나이가 지메일 내 전자우편이나 구글포토 내의 사진을 답변하는 시점에서만 참고 자료로 활용할 뿐 AI 훈련용으로는 쓰지 않는다는 점도 분명히 했습니다.오히려 구글은 지메일과 구글포토에 저장된 정보는 이미 구글 서비스 내에 보관 중이므로 제미나이를 이용하는 편이 유사한 서비스를 위해 민감한 데이터를 외부로 전송하는 것보다 안전하다고 지적하기도 했습니다.구글은 또 건강 정보와 같은 민감한 데이터는 이용자가 묻지 않는 한 선제적으로 가정하거나 언급하지 않도록 설계됐다고도 덧붙였습니다.다만 구글은 퍼스널 인텔리전스가 세부적인 뉘앙스를 파악하는 데는 어려움을 겪을 수 있다고 설명했습니다.가령 골프를 즐기지 않는 이용자가 가족을 위해 골프장을 방문해 수백 장의 사진을 찍은 경우, 제미나이는 이용자가 골프 애호가라고 판단할 수 있다는 것입니다.구글은 이날 미국 내 일부 'AI 프로', 'AI 울트라' 구독자에게 이 기능의 베타 버전을 적용하고, 이후 더 많은 국가와 무료 이용자로 대상을 확대할 계획입니다.