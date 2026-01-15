미, 그린란드 사려면 얼마에?…"전문가들, 최대 1천조 원 제시"

트럼프 미국 대통령이 획득 의지를 굽히지 않고 있는 덴마크 자치령 그린란드를 돈을 주고 사려면 얼마를 줘야 할까?



미 NBC뉴스는 트럼프 행정부의 그린란드 확보 구상의 일환으로 미국 학자와 전직 관리 집단이 잠정적인 그린란드 매입가를 추산한 결과, 5천억 달러∼7천억 달러(약 1천27조 원)를 도출했다고 14일(현지시간) 보도했습니다.



이는 하단으로 잡아도 미국의 2026회계연도 국방예산(약 9천억 달러)의 절반을 상회하는 액수입니다.



백악관 고위 당국자는 마코 루비오 미 국무장관이 '몇 주 안에 그린란드를 구매하는 제안을 마련하라'는 지시를 받았으며, 이 같은 매입 방안은 트럼프 대통령에게 '높은 우선순위'라고 전했습니다.



루비오 장관은 이날 JD 밴스 부통령과 함께 백악관에서 덴마크 및 그린란드 외무장관과 만나는데, 이 자리에서 그린란드 매입 방안이 논의될 가능성이 있습니다.



백악관 국가안전보장회의(NSC)와 덴마크·그린란드의 관리들은 지난주 실무 차원에서 논의를 이어왔다고 NBC는 전했습니다.



트럼프 대통령은 지난 11일 기자들의 관련 질문에 "나는 그들(덴마크·그린란드)과 거래를 하고 싶다"며 "그게 더 쉽다. 하지만 어떻게든 우리는 그린란드를 갖게 될 것"이라고 언급한 바 있습니다.



트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에서 그린란드가 미국의 차세대 미사일 방어망인 '골든돔'에 필수적이라면서 미국이 아니면 중국 또는 러시아가 그린란드를 차지하게 될 것이라고 거듭 주장했습니다.



그린란드는 덴마크 왕국의 자치령입니다.



미국이 물리력을 동원해 그린란드를 병합할 경우 국내외 반발과 비판이 예상되는 만큼, 그린란드와 재정지원-안보를 주고받는 협정을 맺거나 그린란드를 직접 구입하는 방안이 거론됩니다.