[날씨] 오전까지 곳곳 비·눈…출근길 빙판길 주의

당분간 예년보다 온화해 큰 추위 없겠는데요.



대기질이 말썽입니다.



오전에 국외 미세먼지에 더해 오후부터는 황사까지 더해지면서 오늘(15일) 서울을 비롯한 서쪽 지역은 하루 평균 초미세먼지 농도 나쁨 수준을 보이겠고요.



그 밖의 지역도 점차 먼지 농도가 높아지겠습니다.



특히 경기 남부와 충청, 전북 지역은 늦은 밤 매우 나쁨 수준을 보이겠습니다.



오늘 마스크 챙겨 나오셔야겠습니다.



저기압이 지나면서 오전까지 강원 내륙과 산지에는 1~5cm의 눈이, 그 밖의 일부 중부와 영남 지역에는 5m 안팎의 비가 예상됩니다.



비의 양이 많지는 않지만 지표면의 기온이 낮아 내린 비가 바로 얼어붙어 도로 살얼음 발생 가능성이 높습니다.



출근길 미끄럼 사고에 각별히 주의하셔야겠습니다.



오늘 전국이 대체로 흐리겠습니다.



현재 기온 서울이 2.7도로 영상권으로 시작하고요.



낮 기온 서울 8도까지 오르겠습니다.



다음 주 월요일에는 중부에 비나 눈이 내리겠고 다음 주에는 영하 10도 안팎의 한파가 지속될 전망입니다.



(박세림 기상캐스터)