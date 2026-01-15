이란, '신속 처형' 시사…거리선 중기관총 난사, 확인사살까지

▲ 14일(현지시간) 이란 수도 테헤란의 영국대사관 앞에 시위대 진압을 위해 경찰이 배치됐다.

이란 사법부가 현지시간 14일 경제난 항의 시위에 참여했다가 체포된 시민들에 대한 재판과 형집행 절차를 빠르게 진행할 것임을 시사해 인권 유린 우려를 낳습니다.AFP, AP통신 등은 이란 국영방송은 사법부 수장인 골람호세인 모흐세니 에제이가 시위 가담자들이 수감된 교도소를 찾아 "어떤 사람이 누군가를 참수하고 불태웠다면 우리는 임무를 신속하게 해야 한다"고 말했다고 보도했습니다.모흐세니 에제이는 "만일 두 달, 세 달 뒤로 늦어지면 같은 효과를 볼 수 없다"며 "우리가 무언가를 해야 한다면 지금 빨리 해야 한다"고 강조했습니다.이 같은 발언은 수감자 상당수가 적법한 재판을 받지 못한 채 극형에 처해질 수 있다는 우려를 키웁니다.앞서 이란 검찰은 이번 시위를 이슬람을 부정하는 죄인 '모하레베'(알라의 적)으로 규정한 바 있습니다.이란인권(IHR) 등 외부 단체는 이것이 시위대를 사형에 처하겠다는 위협이라고 해석했습니다.이란에서는 교수형으로 사형이 집행됩니다.노르웨이 기반 단체 IHR은 시위 18일째인 이날까지 시위 참가자 최소 3천428명이 숨졌다고 밝혔습니다.이는 IHR이 전날 집계한 734명에서 약 5배로 뛴 숫자입니다.앞서 미국 CBS방송은 소식통을 인용, 이란 시위 관련 사망자가 1만 2천 명에서 2만 명 수준으로 추정된다고 보도하기도 했습니다.이란 북서부 라슈트에서는 시위에 나섰다가 거리에서 불길에 갇힌 청년들이 투항의 뜻으로 손을 들어올렸지만, 군인들이 이에 아랑곳하지 않고 사살했다는 증언이 나왔다고 IHR은 전했습니다.또 군경이 아직 숨이 붙은 부상자들에게 '확인 사살'을 했다는 보고도 수없이 들어오고 있으며, 테헤란 인근 카라즈에서는 군경이 '두쉬카'(DShK) 중기관총을 사용했다는 말도 있다고 합니다.옛 소련에서 개발된 DShK는 12.7㎜ 구경 탄환을 쏘는 무기입니다.베트남 전쟁, 이라크 전쟁, 시리아 내전 등지에서 사용됐습니다.이날 영국 기반 매체 이란와이어에 따르면 이란 수도 테헤란과 중부 이스파한 등지에서 응급 지원에 나섰던 한 의사도 DShK 관련 증언과 함께 함께 2017년 발생한 규모 7.3의 강진 때보다 더 처참한 광경을 목격했다고 말했습니다.당국의 보복을 우려해 익명으로 인터뷰에 응한 이 의사는 "총격과 연발 사격, 심지어 중기관총 소리까지 들렸다"며 "영화에나 나올 법한 이런 장면들을 현실에서 본 적이 없다"고 말했습니다.그는 이란 서민이 실제로 겪는 생활고와 관련해 "빵집에 빵이 없고, 정육점은 문을 닫고, 슈퍼마켓은 세 곳 중 한 군데만 영업한다는 사실은 왜 보도되지 않나"라고 호소했습니다.그러면서 "3주 사이에 식료품값이 3배로 오르는 것을 보면 천천히 죽느니 차라리 한순간에 죽겠다는 생각을 하게 된다"며 시위에 나선 시민들에게 동조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)